عقبة أمام الأهلي بصفقة يزن النعيمات رغم ترحيب اللاعب

يحظى يزن النعيمات مهاجم العربي القطري، باهتمام كبير من النادي الأهلي من أجل حسم صفقة انضمام اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال اجتماع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف العام على ملف كرة القدم، مع مجلس إدارة الأحمر أبدى اهتمام ورغبة ييس توروب المدير الفني للفريق، على التعاقد مع المهاجم الأردني المخضرم يزن النعيمات.

وأبدى اللاعب الأردني ترحيبًا شديدًا بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو المقبل ليتبقى التوصل لاتفاق مع ناديه العربي القطري للظفر بخدماته.

وأكد مصدر داخل مسؤولي الأهلي أنه لا يوجد أي أزمة في راتب النعيمات وحصوله على راتب يصل قيمته 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد على أن يوقع لمدة 3 مواسم ونصف مع زيادة 100 ألف دولار سنويًا.

وتكمن الأزمة في أن عقد يزن النعيمات يرتبط بعقد مع العربي القطري حتى نهاية الموسم المقبل، يتضمن عقده شرطًا جزائيًا مليون دولار و500 ألف دولار، وهو ما سيجعل الاهلي يدفع الشرط الجزائي بالإضافة إلى راتب اللاعب، لذلك قرر مجلس القلعة الحمراء من فتح خطوط اتصال مباشرة ورسمية مع إدارة العربي القطري لحسم كافة التفاصيل المالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى دور المجموعات بـكأس عاصمة مصر بعد غد الجمعة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

من المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي

تنقل قناة أون سبورت مباراة النادي الأهلى وانبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – إستاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

