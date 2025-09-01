مركز المنتخبات الوطنية يوفر لخزينة اتحاد الكرة 350 مليون جنيه سنويا

نجح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، في الاستفادة من مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بعد تجهيزه وتأهيله لإستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية ليوفر على خزينة اتحاد الكرة مبالغ طائلة كانت تتكبدها للصرف على ملاعب التدريب وفنادق الإقامة وغيرها.

مركز المنتخبات الوطنية

واستطاع اتحاد الكرة أن يستفيد من هذا المشروع العملاق "مركز المنتخبات الوطنية" من مختلف الأوجه، فبجانب الإستفادة من الناحية الفنية واللوجستية فهناك أيضا ناحية مالية كبيرة فعلى سبيل المثال وبحسبة صغيرة " معسكر أى منتخب من منتخبات الشباب والناشئين كان يكلف اتحاد الكرة في الأسبوع مبلغ يصل لخمسة مليون جنيه ما يعني أن مركز المنتخبات وفر 15 مليون جنيه في أسبوع واحد فقط اذا أقام 3 منتخبات معسكرات لها خلال هذا الأسبوع".

٨ منتخبات وطنية تستخدم مشروع الهدف

وفى الوقت الحالي هناك 8 منتخبات وطنية تستعد لإرتباطات رسمية خلال الفترة المقبلة هي "المنتخب الأول والمنتخب المُشارك في كأس العرب ومنتخبات 2005 و2007 و2008 و2009 وكرة نسائية"، ما يعنى 70 معسكر في السنة بتكلفة 5 مليون جنيه ما يعنى أن مركز المنتخبات الوطنية يوفر لخزينة الجبلاية مبلغا يتراوح بين 300 إلى 350 مليون جنيه سنويا.

