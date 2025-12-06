السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر في كأس العالم ومجموعتنا متوازنة لكنها ليست سهلة

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم 2026، عبر المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، عن فخره الشديد بالتواجد في قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدًا أن سعادته لا توصف بوجود المنتخب المصري هذه المرة في القرعة، بعد تأهله إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، مشيرًا إلى أن مصر تستحق الأفضل دائمًا.

 

التواجد في قرعة كأس العالم فخر لمصر

وأضاف هاني أبوريدة أن وجود منتخب مصر في القرعة، التي حضرها عدد كبير من رؤساء دول العالم، وأساطير الكرة والرياضة والفن في العالم، فخر كبير، مؤكدًا أنه إحساس مختلف أن أحضر قرعة المونديال بين زملائي في فيفا على رأس الاتحاد المصري في وجود اسم مصر ومنتخبها، الذي يشارك في المونديال، خلال الصيف المقبل.

مجموعة مصر ليست سهلة

وحول ما أسفرت عنه القرعة، قال أبوريدة إن المجموعة التي وقع فيها منتخب مصر إلى جانب، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، متوازنة ولكنها ليست سهلة كما يردد البعض، موضحًا أنه لا توجد مباريات سهلة في هذا المستوى من المنافسة، خاصة وأن كل المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم، منتخبات قوية، مشددًا على أن منتخب مصر سيتعامل مع المجموعة وكل مبارياته باحترام شديد، ومشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لأبعد نقطة وتسجيل مشاركة تاريخية.

 

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

 

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم 2026 هاني ابوريده منتخب مصر قرعة كأس العالم 2026 بلجيكا نيوزيلندا إيران

مواد متعلقة

بعد قرعة المونديال، مسار منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل لدور المجموعات

نائب رئيس اتحاد الكرة: من الخطأ التعامل مع مجموعة مصر على أنها سهلة

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بخسارة مادية قريبا

خروج وليد صلاح عطية، نتيجة الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads