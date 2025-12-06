هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر في كأس العالم ومجموعتنا متوازنة لكنها ليست سهلة

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، عبر المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، عن فخره الشديد بالتواجد في قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدًا أن سعادته لا توصف بوجود المنتخب المصري هذه المرة في القرعة، بعد تأهله إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، مشيرًا إلى أن مصر تستحق الأفضل دائمًا.

التواجد في قرعة كأس العالم فخر لمصر

وأضاف هاني أبوريدة أن وجود منتخب مصر في القرعة، التي حضرها عدد كبير من رؤساء دول العالم، وأساطير الكرة والرياضة والفن في العالم، فخر كبير، مؤكدًا أنه إحساس مختلف أن أحضر قرعة المونديال بين زملائي في فيفا على رأس الاتحاد المصري في وجود اسم مصر ومنتخبها، الذي يشارك في المونديال، خلال الصيف المقبل.

مجموعة مصر ليست سهلة

وحول ما أسفرت عنه القرعة، قال أبوريدة إن المجموعة التي وقع فيها منتخب مصر إلى جانب، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، متوازنة ولكنها ليست سهلة كما يردد البعض، موضحًا أنه لا توجد مباريات سهلة في هذا المستوى من المنافسة، خاصة وأن كل المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم، منتخبات قوية، مشددًا على أن منتخب مصر سيتعامل مع المجموعة وكل مبارياته باحترام شديد، ومشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لأبعد نقطة وتسجيل مشاركة تاريخية.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

