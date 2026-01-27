نجم الزمالك: عرض لـ بيزيرا بـ 5.5 مليون دولار وشيكابالا ما زال يحصل على القيمة المالية لعقده

18 حجم الخط

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لن يتواجد كحارس أساسي لمنتخب مصر خلال بطولة كأس العالم المقبلة.

مشيرًا إلى أن الحارس الذي يشارك بصفة أساسية مع القلعة الحمراء هو الأقرب لحراسة عرين الفراعنة في الفترة القادمة.

موقف عواد يثير تساؤلات في الزمالك

وقال التابعي، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن موقف محمد عواد داخل نادي الزمالك يثير العديد من علامات الاستفهام، موضحًا أن الحارس لا يحظى بقبول لدى بعض الأطراف داخل النادي.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مباراة الزمالك والمصري، مؤكدًا أن الفريق البورسعيدي كان الأفضل فنيًا خلال اللقاء، إلا أن «تيشيرت الزمالك» منح لاعبي القلعة البيضاء ثقلًا وخبرة ساعدتهم على الصمود وتحقيق نتيجة إيجابية.

بيزيرا يملك عرضا بـ5.5 مليون دولار

وكشف التابعي عن معلومة تفيد بتلقي الجناح بيزيرا عرضًا ماليًّا يصل إلى 5.5 مليون دولار، في ظل تزايد الاهتمام بخدماته خلال الفترة الأخيرة.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالإشارة إلى موقف شيكابالا، مؤكدًا أن قائد الزمالك السابق، رغم اعتزاله، لا يزال يحصل على القيمة المالية لعقده في الموسم الحالي من ممدوح عباس، وذلك بعد إجباره على الاعتزال من قبل بعض الأطراف داخل إدارة النادي، على حد تعبيره.

