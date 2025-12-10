أبو ريدة يسلم كأس ديربي الأمريكتين لفلامنجو البرازيلي

18 حجم الخط

سلم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم بالفيفا رئيس اتحاد الكرة المصري، كأس ديربي الأمريكيتين في بطولة كأس القارات للأندية، إلى فريق فلامنجو البرازيلي، نيابة عن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونجح الفريق البرازيلي في الفوز على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2–1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل فلامنجو لمواجهة بيراميدز في نصف النهائي على كأس التحدي.

وشهد المباراة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة القطري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الفيفا الذين شاركوا في مراسم تتويج فلامنجو بطل ديربي الأمريكتين.

ويعد هاني أبوريدة أقدم عضو بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وأحد أبرز الأعضاء في الفيفا، ووجوده على منصة التتويج وتسليم الكأس تقديرا لمكانته داخل الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية.

