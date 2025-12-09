الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أفشة يقود منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

 أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، عن تشكيل الفراعنة أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

تشكيل منتخب مصر  لمواجهة الأردن

حراسة المرمى: محمد بسام.ض

الدفاع: يحيى زكريا - محمود حمدي الونش -ياسين مرعي - كريم العراقي.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر.

منتخب مصر يختتم استعداداته

وأدى منتخب مصر مرانا خفيفا، أمس الاثنين، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني حلمي طولان، على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الأردن، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الأردني الذي يملك حلولا كثيرة.

موعد مباراة مصر والأردن 

مباراة منتخب مصر ضد الأردن، تقام اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر على استاد البيت، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

