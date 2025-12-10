الأهلي يقترب من حسم صفقة الصباغ وجواز سفر فلسطيني ينهي الجدل

18 حجم الخط

دخلت إدارة النادي الأهلي في مراحل متقدمة من المفاوضات مع نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي بهدف ضم المهاجم بابلو الصباغ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لطلب المدير الفني، الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتدعيم الخط الأمامي في يناير، خاصةً بعد انتقال وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي وتذبذب مستوى المهاجمين الحاليين.

وتشير التقارير من مصادر داخل النادي الأهلي الى تجاوز عقبة المطالب المالية، حيث وافق النادي على المبلغ المطلوب من النادي الكوري الجنوبي والذي يبلغ 2 مليون دولار أمريكي، كما أنه لا يواجه أي مشكلة في تلبية الراتب السنوي للاعب الذي يقارب مليون دولار.

ويتمثل الشرط الأهم والوحيد لإتمام الصفقة في حصول اللاعب على جواز السفر الفلسطيني، وبمجرد تحقيق هذا الشرط، سيُسجل الصباغ كلاعب محلي مصري وفقًا للوائح اتحاد الكرة، متجاوزًا بذلك قوائم اللاعبين الأجانب في الفريق.

واكد المصدر أن اللاعب بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للحصول على الجواز الفلسطيني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر بعد غد الجمعة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

من المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل قناة أون سبورت مباراة النادي الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا في 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.