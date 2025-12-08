الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعدادا لودية نيجيريا (صور)

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر من الشهر الجاري، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

 

فيما أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم ١٦ ديسمبر الحالي بدلًا من ١٤ من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة.

 

وأضاف إبراهيم حسن أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور 

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

