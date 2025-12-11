بهدف أزارو، منتخب المغرب يفوز على سوريا ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

انتهت مباراة المغرب وسوريا بنتيجة 0/1 لصالح أسود الأطلسي، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل وليد أزارو هدف منتخب المغرب في شباك سوريا في الدقيقة 79، وينتظر بذلك أسود الأطلس الفائز من مباراة الجزائر والإمارات.

تشكيل المغرب ضد سوريا

دخل طارق السكتيوي مدرب المغرب مباراة سوريا بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: حمزة الموساوي - مروان سعدان - سفيان بوفتيني - محمد بولقسوت.

خط الوسط: محمد ربيع حريمات - أسامة طنان - أمين زحزوح - وليد الكرتي.

خط الهجوم: طارق تيسودالي - كريم البركاوي.

تشكيل سوريا أمام المغرب

بينما دخل خوسيه لانا مدرب سوريا مباراة المغرب بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: إلياس هدايا.

خط الدفاع: أحمد فقا - عبد الرازق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

خط الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام- محمد الصلخدي - محمود الأسود - محمود المواس.

خط الهجوم: أنطونيو يعقوب.

ودخل منتخب المغرب مباراة اليوم أمام سوريا بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث استهل "أسود الأطلس" مشوارهم بالفوز على جزر القمر بنتيجة 3-1، قبل التعادل السلبي مع منتخب عمان في الجولة الثانية، وانتصار على السعودية بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، دخل منتخب سوريا المباراة بعد أداء لافت في المجموعة الأولى، حيث حصد 5 نقاط وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فلسطين المتصدر.

المنتخب السوري بدأ مشواره بفوز ثمين على تونس بهدف نظيف، ثم خطف نقطة مهمة من قطر بالتعادل 1-1، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فلسطين في الجولة الثالثة.

مجموع أهداف بطولة كأس العرب 2025

وشهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 61 هدفا في دور المجموعات.

الجولة الأولى: 17 هدفا.

الجولة الثانية: 24 هدفا.

الجولة الثالثة: 20 هدفا.

