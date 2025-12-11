الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 278 تابع (ج)، الصادر في 10 ديسمبر 2025، قرار محافظة الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، والتي تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.

وجاء في نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضـعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن بعض الأحكام المتعلقـة بقـوانين إيجـار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حـصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسـكندرية (المرفقـة بهـذا القرار للأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب)، وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.

وينص قرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية على تشكيل لجان حصر و تقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذي يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتي حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين.

