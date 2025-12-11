علامات الحسد في الشخص والمنزل، وهذه طريقة العلاج

18 حجم الخط

أحيانا ما يشعر البعض بأنه محسود، لكنه لا يعرف علامات الحسد برغم أن الحسد من المحرمات ومن الأمور المنهي عنها شرعا.

والحسد يصيب الأفراد والأشخاص كما يصيب الجمادات أيضا، وكثيرة هي المشاهدات التي نراها والقصص والحكايات التي نسمعها بل وحتى التجارب الشخصية التي ربما تشير إلى علامات الحسد في الشخص والمنزل، إلا أن الكثيرين والكثيرات يجهلونها.

وفيما يلي نستعرض معكم علامات الحسد في الشخص والمنزل وكيفية علاجها:

علامات الحسد في الشخص والمنزل وعلاجها

العين حق

الحسد والعين حق، بحسب ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم،

علامات حسد الأقارب

الحسد مذكور في القرآن الكريم، وهو من أمراض القلوب وأخطرها على الإنسان إذا أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما ورد في الحديث وهناك أناس لا يريدون الخير لغيرهم، خاصة بين الأقارب متناسين أن الحسد كان سبب أول جريمة قتل وقعت على ظهر الأرض عندما حسد قابيل شقيقه هابيل، وأن الحسد كان أول ذنب عصي به إبليس ربه عندما حسد آدم -عليه السلام-عندما أمر الله ملائكته بالسجود لسيدنا آدم - عليه السلام- إلا أن إبليس رفض السجود له واستكبر كان من الكافرين،

وأشار بعض أهل العلم إلي مجموعة من العلامات والأعراض التي تظهر على الشخص المحسود، تبينها فيما بلي:

سرعة دقات القلب.

يصبح الوجه أصفر شاحبًا.

ألم في مفاصل الجسم المختلفة.

الجسم يرتجف ويصاب بالقشعريرة.

الرغبة في الأكل لعدم وجود أسباب طبية حقيقية.

ظهور حب الشباب والبثور المتفرقة على الوجه والجسم بدون سبب.

الشعور باستمرار بالصداع وثقل حركات الرأس والكتف.

صداع في جانب واحد فقط.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب واضح.

تقلبات البطن مصحوبة بإسهال شديد.

التعرق المفرط والهبات الساخنة وبرودة الجسم دون أسباب عضوية.

أثناء قراءة الرقية الشرعية على المصاب بالعين يتقيأ.

ظهور ندبات واضحة تشبه العين على أجزاء مختلفة من الجسم.

الشعور بالكسل وعدم الرغبة في إنجاز أبسط المهام والشعور بالدوار.

يعد التهيج غير العادي والتوتر المستمر من علامات الإصابة بالعين.

كما أشاروا إلى وجود عدة علامات وتغيرات نفسية تظهر على الشخص المصاب بالعين، وتتمثل فيما يلي:

يصاحب الشخص القلق المستمر وصعوبة في النوم أو السهر الدائم.

رؤية أحلامًا سيئة، خاصة الافاعي والناس الميتة والقطط السوداء.

حتى إذا كنت تشعر باليقظة ولا تريد النوم، فإن عدد التثاؤب سيزداد.

الشعور بالاكتئاب والحزن الشديد دون سبب محدد وهذا يتعارض مع الشخصية.

قلة الانتباه والإلهاء وضعف الذاكرة واللامبالاة وقلة المسؤولية.

تزداد رغبة الشخص المصاب بالعين في عدم البقاء في المنزل ومغادرة المنزل.

بكاء الشخص المصاب بالعين فجأة من دون سبب.

الابتعاد عما يميل المريض إليه ويحب القيام به.

تحيط المصاب بالعين أفكار بهلوسات وهواجس كثيرة، مما يجعله أكثر خوفًا وقلقًا.

غارق في الشعور بالإحباط والرغبة في الهروب من الحياة والموت.

علامات الحسد في البيت

الحسد في البيت من الأمور الشائعة التي يستشعرها ويعرفها أصحاب البيوت من الرجال والنساء ويذكر بعض الرقاة والشيوخ بعض علامات الحسد في البيت ومنها:

افتعال المشاكل بين أفراد الأسرة، والتشاجر على أتفه الأسباب، وعدم التماس الأعذار لبعضهم البعض.

يغلب الصوت العالي على حديث أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اعتراضهم على جميع الأمور.

سيطرة الحزن والاكتئاب على المنزل بشكل دائم، وعدم شعور أفراد الأسرة بالسعادة مهما حدث.

الرغبة في العزلة وعدم الخروج من المنزل.

تتابع الهموم والأخبار المحزنة.

كثرة الإصابة بالمرض.

الشعور بالرغبة في النعاس دائمًا.

الشعور باليأس والإحباط.

ظهور الروائح الكريهة رغم تنظيف المنزل بصفة مستمرة.

تلف الأجهزة.

تشقق جدران المنزل.

انتشار الحشرات الزاحفة فجأة في كل أنحاء المنزل.

احتراق المصابيح الكهربائية بالتوالي أو بكثرة أو جميعها في آن واحد.

كثرة الإنفاق وذهاب المال في أمور غير مفيدة.

علاج الحسد

يتم علاج الحسد من خلال اللجوء إلى الله تعالى والاحتماء بجنابه، وذلك بأن يقرأ المحسود أو يقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين، وآية الكرسي، والذكر بصفة عامة، كما يمكن أن يقول "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، فالحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ومداواتها يحتاج إلى العلم والعمل.

و يجب على الإنسان أن يكثر من الذكر حتى يكون في حصن حصين،و إذا عرفت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، رددت الأمر لله، ولم تغضب إلا لله، ولم تفعل إلا لله، ولم ترضَ إلا لله.

و ليس معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أننا نعتزل الحياة الدنيا، وأن نترك الأسباب التي أمرنا اللهُ سبحانه وتعالى أن نقوم فيها، ولكن معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أن ترى اللهَ في كل شيء؛ خلقًا، وفعلًا، ومواقف.

وأرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - إلى أن هذه الكلمات الخمس من كنوز الجنة، ومن الأذكار الجامعة لمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وتعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى، وكأن المسلم فيها يعلن قول لا إله إلا الله، ويعترف لربه أنه لا يحول بينه وبين كل ضار، ولا يمنع بينه وبين كل سوء إلا الله.

ولا يقويه على كل خير، وعلى كل نفع إلا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى برحمته يحول ويمنع بين الشرور والكوارث، وبرحمته سبحانه يقويه على كل نفع وكل خير ينفع به نفسه وأرضه والناس أجمعين.

كما ورد في علاج الحسد هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن قيس: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هي مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » [أخرجه البخاري].

