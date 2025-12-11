هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مدى إمكانية استخدام بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري السحب خارج مصر.

وقال مسئولو بنك مصر إن العملاء بالفعل يمكنهم استخدام البطاقات في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر لعملائه مزايا استخدام بطاقة ميزة بنك مصر لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

ويمتلك بنك مصر أفضل خدمة لصرف المرتبات طبقا لمنظومة وزارة المالية من خلال إصدار بطاقات ذات شريحة ذكية تحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة.

وكان من نتاج ذلك أن يكون البنك هو الأول بين البنوك الموجودة في السوق لصرف المرتبات للعاملين بحصة تبلغ 48 % من إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة وذلك للعام السادس عشر على التوالي، لذا نقدم لكم مزايا صرف المرتبات عن طريق بنك مصر، وهي كما يلي:

المميزات التي تعود على الموظف:

الشراء والسحب والإيداع بالبطاقة:

لا توجد أى مصاريف يتحملها الموظف نظير تحويل المرتب

تصدر البطاقة مجانا بدون مصاريف إصدار أو تجديد

إصدار كشف حساب مختصر مجانا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

القيام بعمليات الشراء من المحلات التي يوجد بها ماكينة POS سواء داخل مصر طبقا للرصيد المتاح بالبطاقة بدون أي عمولات.

