دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة، برغم أنه لم يرد في الشرع الحنيف ولا في السنة النبوية دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة، إلا أن البعض يستغل ليلة الجمعة في الدعاء، خاصة وأن ليلة الجمعة من الليالي المباركة التي تحظى بمكانة عظيمة في الإسلام، وقد خصّها الله سبحانه وتعالى بساعة استجابة، لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له.

لذلك يحرص المسلمون على اغتنامها بالإكثار من الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر، والتقرب إلى الله بالطاعات، وفي ليلة ثالث جمعة من جمادى الآخرة نستعرض معكم هذه الأدعية.

لماذا سمي شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم؟

ذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة

فضل الدعاء ليلة الجمعة

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا الحسن ! أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمته في صدرك ؟ ". قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: " إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء.

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة

في ليلة الجمعة، تتوجه القلوب لله بالدعاء، ويستحب أن يلحّ العبد على الله في الطلب، خاصة في آخر ساعة من يوم الجمعة، ومن الأدعية الجامعة في هذه الليلة المباركة:

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

اللهم ارحمني برحمتك، واغفر لي بفضلك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا نور السماوات والأرض، اغفر لي ذنبي، واشرح صدري، ويسر أمري، وارزقني من الخير كله عاجله وآجله.

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة

"اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ".[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1120، صحيح.]

"ربِّ أَعِني ولا تُعِنْ عليَّ وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ وامكُرْ لي ولا تمكُرْ عليَّ واهدِني ويَسِّرِ لي الهُدى وانصُرني على من بغى عليَّ ربِّ اجعلْني لك شَكَّارًا لك ذَكَّارًا لك رهَّابًا لك مِطواعًا لك مُخبِتًا إليك أَوَّاهًا مُنيبًا ربِّ تقبَّلْ تَوْبتي واغسِلْ حَوبَتي وأَجِبْ دَعْوتي وثَبِّتْ حُجَّتي وسَدِّدْ لساني واهدِ قلبي واسلُلْ سَخيمةَ صدْري".[رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:3551، حسن صحيح.]

"اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا".[رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:3502، حسن.]

"اللهمَّ أسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مُهتدينَ".[رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن السائب بن مالك، الصفحة أو الرقم:1304، صحيح.]

"اللهمَّ في ليلة الجمعة متّعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال، وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شرّ الإنس والجان، ونسألك اللهمَّ فرجًا لكلّ مهمومٍ وعطاءً لكلّ محرومٍ وشفاءً لكلّ مريضٍ ورحمةً لكلّ ميتٍ ورزقًا لكلّ محتاجٍ واستجابةً لكلّ دعاءٍ".

"اللهمَّ في يوم الجمعة أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرّج همومنا، وأبدل كلّ ضيقٍ بفرحٍ، وكلّ عسرٍ بيسرٍ وسخّر لنا من الاقدار أجملها، اللهمَّ أنت الحقّ وقولك حقّ والجنة حقّ والنار حقّ لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، اللهمَّ إنّا نسألك سعةً الرزق وبركةً في العمر".

"اللهمَّ إليك مددت يدي وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كلّ خيرٍ نصيبًا وإلى كلّ خيرٍ سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهمَّ لا تحرمني من سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني هباتك لسوء ما عندي، ولا تُجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمةً لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحدٍ سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعففًا".

"اللهمَّ في ليلة الجمعة بُشرى تشبه الغيث، وسعادةً تملأ القلب، وفرحةً تمحو كلّ حزنٍ، وفرجًا لكلّ صابرٍ، وشفاءً لكلّ مريضٍ، وتحقيقًا لكلّ أمنيةٍ، ورحمةً لكلّ ميتٍ، واستجابةً لكلّ دعاءٍ".

"اللهمَّ أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، اللهمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك، اللهمَّ ارحمني برحمتك".

"اللهمَّ عليك توكّلت فارزقني واكفني، وبك لُذت فنجّني ممّا يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهمَّ أرضني بقضائك، وقنّعني بعطائك، واجعلني من أوليائك".

"اللهمَّ إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كلّ خيرٍ نصيبًا، وإلى كلّ خيرٍ سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهمَّ ارحمنا بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلّف ما لا يُعنينا، وارزقنا حُسن النظر فيما يُرضيك عنّا".

"اللهمَّ في ليلة الجمعة اجعلنا ممّن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم، وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنة".

