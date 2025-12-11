الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الثورة الرقمية وتأثيراتها" جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولي بتجارة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

يُنظم "المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية - آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار" الذي تنظمه كلية التجارة جامعة عين شمس، جلسة نقاشية استثنائية تُناقش تداعيات الموجة الرقمية الجارفة على المال والأعمال والمجتمع.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس؛ وفي لحظة تحول تاريخي تشهد تسارعًا غير مسبوق في قطاعات الاقتصاد والتمويل.

 

المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية

تُعقد الجلسة النقاشية تحت عنوان: "الثورة الرقمية وتأثيراتها"، تناقش عبر (19) بحثًا علميًا يقدمها (29) باحثًا وباحثة - طيفًا واسعًا من القضايا المحورية التي تشمل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات المالية وتحديث منهجيات قياس المخاطر الائتمانية، وتحليل الأثر العملي للأمن السيبراني على ربحية البنوك في السوق المصري، إلى جانب دراسة توظيف تقنيات البلوك تشين في تحديد الوعاء الضريبي للشركات.

كما تتناول الأبحاث أثر المدفوعات الرقمية كرافد للشمول المالي، وتقييم جدوى أدوات الاقتصاد الرقمي في تفعيل مقومات السياحة العلاجية المستدامة، وتأثير تقنيات التحول الرقمي على تطوير آليات إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الصحي.

كما تتطرق المناقشات إلى دور التكنولوجيا المالية في تمويل ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين مرونة سلاسل الإمداد، مع استكشاف أثر التحليلات التنبؤية والنضج الرقمي على أداء قطاع النفط والغاز في مصر.

وتُسلط الجلسة الضوء على العوامل المؤثرة في توجهات جيل الشباب نحو اعتماد المحافظ الإلكترونية في إطار الاستدامة، ودور الإفصاح المستدام في التنبؤ بمخاطر السوق، وأخيرًا تقييم فعالية أنظمة المعلومات المالية الحكومية في دعم الشفافية المالية ورفع كفاءة التقارير المالية.

تمثل هذه الجلسة منصة علمية رفيعة المستوى تساهم في بلورة رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، حيث تطرح حلولًا مبتكرة وتوصيات قابلة للتطبيق لتعظيم الاستفادة من أدوات الثورة التكنولوجية في خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

تستضيف الجلسة كوكبة من أعمدة الفكر المحاسبي والمالي، حيث يترأسها:  زكريا فريد عبد الفتاح.. أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين  محمد توفيق محمد دسوقي.. أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس،  على طلبة.. أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، علي مجاهد أحمد.. أستاذ التكاليف وعميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ السابق،  محمد عبد الفتاح محمد.. أستاذ المراجعة ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق لشئون التعليم والطلاب،  سامي محمد غنيمي.. أستاذ المحاسبة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق،  سماح طارق أحمد.. أستاذ المراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون المجتمع والبيئة السابق جامعة المنصورة،  تامر عبد المنعم راضي.. وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث،  أحمد سليم.. أستاذ المراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس،  نجوى السيسي.. أستاذ المحاسبة والمراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الوعاء الضريبي المحافظ الالكترونية البحث العلمي الاقتصاد الرقمي البلوك تشين التعليم العالي والبحث العلمي المدفوعات الرقمية

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين ووحدة الأوزون

لأول مرة، انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث اليوم

4 أسباب وراء اختيار مطار الغردقة لتطبيق أول تجربة للقطاع الخاص

بدء إجراءات مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي

انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث غدا

معهد علوم البحار يستقبل وفدًا دوليًا لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق

إطلاق برنامج "أبدع… انطلق" لتمكين الطلاب ذوي القدرات الخاصة

التعليم العالي: دعم مهارات الطلاب بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

شعبة المصدرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.90 جنيها للبيع في البنك المركزي بتعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه بالمركزي المصري صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads