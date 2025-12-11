"الثورة الرقمية وتأثيراتها" جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولي بتجارة جامعة عين شمس

18 حجم الخط

يُنظم "المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية - آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار" الذي تنظمه كلية التجارة جامعة عين شمس، جلسة نقاشية استثنائية تُناقش تداعيات الموجة الرقمية الجارفة على المال والأعمال والمجتمع.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس؛ وفي لحظة تحول تاريخي تشهد تسارعًا غير مسبوق في قطاعات الاقتصاد والتمويل.

المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية

تُعقد الجلسة النقاشية تحت عنوان: "الثورة الرقمية وتأثيراتها"، تناقش عبر (19) بحثًا علميًا يقدمها (29) باحثًا وباحثة - طيفًا واسعًا من القضايا المحورية التي تشمل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات المالية وتحديث منهجيات قياس المخاطر الائتمانية، وتحليل الأثر العملي للأمن السيبراني على ربحية البنوك في السوق المصري، إلى جانب دراسة توظيف تقنيات البلوك تشين في تحديد الوعاء الضريبي للشركات.

كما تتناول الأبحاث أثر المدفوعات الرقمية كرافد للشمول المالي، وتقييم جدوى أدوات الاقتصاد الرقمي في تفعيل مقومات السياحة العلاجية المستدامة، وتأثير تقنيات التحول الرقمي على تطوير آليات إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الصحي.

كما تتطرق المناقشات إلى دور التكنولوجيا المالية في تمويل ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين مرونة سلاسل الإمداد، مع استكشاف أثر التحليلات التنبؤية والنضج الرقمي على أداء قطاع النفط والغاز في مصر.

وتُسلط الجلسة الضوء على العوامل المؤثرة في توجهات جيل الشباب نحو اعتماد المحافظ الإلكترونية في إطار الاستدامة، ودور الإفصاح المستدام في التنبؤ بمخاطر السوق، وأخيرًا تقييم فعالية أنظمة المعلومات المالية الحكومية في دعم الشفافية المالية ورفع كفاءة التقارير المالية.

تمثل هذه الجلسة منصة علمية رفيعة المستوى تساهم في بلورة رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، حيث تطرح حلولًا مبتكرة وتوصيات قابلة للتطبيق لتعظيم الاستفادة من أدوات الثورة التكنولوجية في خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

تستضيف الجلسة كوكبة من أعمدة الفكر المحاسبي والمالي، حيث يترأسها: زكريا فريد عبد الفتاح.. أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين محمد توفيق محمد دسوقي.. أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، على طلبة.. أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، علي مجاهد أحمد.. أستاذ التكاليف وعميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ السابق، محمد عبد الفتاح محمد.. أستاذ المراجعة ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق لشئون التعليم والطلاب، سامي محمد غنيمي.. أستاذ المحاسبة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق، سماح طارق أحمد.. أستاذ المراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون المجتمع والبيئة السابق جامعة المنصورة، تامر عبد المنعم راضي.. وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحمد سليم.. أستاذ المراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس، نجوى السيسي.. أستاذ المحاسبة والمراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.