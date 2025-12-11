الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

جولة وكيل التعليم
جولة وكيل التعليم بالإسماعيلية
18 حجم الخط

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التي شهدت بالأمس واقعة تعدي ولى أمر على معلم بمقص، لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة بها والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول. 

نائب المحافظ يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري"

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

تفقد فصول المدرسة 

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفصول الدراسية المختلفة وتناقش مع الطالبات حول مستوى التحصيل وابدي ارتياح لحضور الطالبات المميز. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جولة وكيل التعليم بالإسماعيلية

تسجيل الغياب اليومي 

وشدد وكيل الوزارة علي أهمية تسجيل الغياب اليومي ومتابعة تنفيذ الأنشطة التعليمية المختلفة إلى جانب الالتزام بالمنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الأول.

وحرص وكيل الوزارة يرافقه علاء عنان مدير إدارة أبوصوير على الالتقاء بالمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم وأن الوزارة لن تسمح بالمساس بكرامة المعلم. 

جانب من الجولة، فيتو
 جولة وكيل التعليم بالإسماعيلية

وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات الخاصة بواقع التعدى على المعلم وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ضد ولي الأمر، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أصدرت بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير.   

جانب من الجولة، فيتو
 جولة وكيل التعليم بالإسماعيلية

متابعة حالة المعلم المعتدى عليه 

وقالت المديرية في بيانها إن أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية.  

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعة المعلم لحظة بلحظة والوقوف على الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له مشددا علي أن الواقعة تخضع للتحقيقات وبعد ضبط الجاني خاصة أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف. 

ملابسات الواقعة 

وكان شخص يدعى خالد ا. ع قد اقتحم صباح اليوم الأربعاء مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء بآلة حادة "مقص" حسب ما ورد في تقرير أمن المديرية.  

مما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر اللازم بمركز ومدينة أبوصوير وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

الجريدة الرسمية
