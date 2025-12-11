تحرير 16 محضرا خلال حملة تفتيش على المخابز في الدقهلية (صور)

18 حجم الخط

شنت محافظة الدقهلية حملات مكثفة على 22 مخبزا، اليوم الخميس، وتمكنت من تحرير 16 محضرًا.

حملة تفتيش علي المخابز في الدقهلية

حملات مكثفة على المخابز في الدقهلية

قامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، وبمشاركة الدكتور أحمد العيسوي، المفتش بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، بالمرور على مركزي مدينة السنبلاوين وتمي الأمديد، وشملت القرى التابعة لهما، وهي: شبرا سندي، وبرقين، والمقاطعة، والسرسي، والزريقي، وطنبارة، وأبو داود، والسمارة.

حملة تفتيش علي المخابز في الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية تموين الدقهلية، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

حملة تفتيش علي المخابز في الدقهلية

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تفاصيل تحرير 16 مخالفة

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة، شملت: 6 حالات نقص في الوزن تراوحت بين 9 إلى 19 جرامًا، و4 حالات غلق دون إذن رسمي، وحالتين للتصرف غير القانوني في الدقيق، وحالة عدم وجود سجل تفتيش، وحالة عدم نظافة أدوات العجين، وحالتين لعدم إعطاء بون صرف.

التفتيش على إجراءات الحماية المدنية

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

