انتخابات النواب، إقبال متوسط على لجنة مدرسة محمد عيسى موسى بكوم حمادة (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة محمد عيسى موسى بكوم حمادة في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025، الدوائر الملغاة في البحيرة

تجرى الانتخابات بمحافظة البحيرة في أربع دوائر انتخابية لمجلس النواب بالدوائر الملغاة وتشمل الدائرة الرابعة (بمركز رشيد –مركز المحمودية – مركز الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة بمركز الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر)، مشيرة إلى أن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليونا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات.



تجهيز جميع المقار الانتخابية بالكامل

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن.

وأضافت محافظ البحيرة، أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن انتظام العملية الانتخابية، مؤكدة أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات تليق بإرادة الشعب.

ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن أبناء المحافظة دائمًا ما يثبتون وعيهم وانتماءهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية دعمًا لمسيرة البناء والتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.