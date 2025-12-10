الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم السادس من المطاردة، تمساح الزوامل يتحدّى حملات البحث في الشرقية (صور)

رحلة البحث عن تماسيح
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو
18 حجم الخط

تشهد قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حالة من الاستنفار المتواصل، مع استمرار عمليات البحث المكثفة عن التمساح الذي جرى رصده قبل عدة أيام داخل المصرف الرئيسي بالقرية، وذلك لليوم السادس على التوالي.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

فريق متخصص من محميات أسوان لتعزيز عمليات التمشيط وضمان سلامة الأهالي

وتشارك في جهود البحث فرق البيئة والطب البيطري والحماية المدنية، إلى جانب فريق متخصص من محميات أسوان لتعزيز عمليات التمشيط وضمان سلامة الأهالي.

<span style=
استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو

كما تم الاستعانة بمجموعة من الصيادين المحترفين بقيادة شيخ الصيادين الحاج عبد الفتاح، الذي أشرف على نصب الشباك في مواقع محددة لضمان الإمساك بالتمساح وتأمين مناطق القرية المحيطة بالمصرف.

 

استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو
استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو

تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أسرع وقت ممكن

تماسيح الزوامل، وبحسب مصادر مسئولة، فإن التمساح المرصود صغير الحجم ويقترب طوله من متر واحد فقط، إلا أن وجوده تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة المختصة إلى تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أقرب وقت ممكن.

رصد أي تغيّرات قد تدل على تموضع التمساح

ومنذ ساعات الصباح الأولى، انتشرت 9 لجان متخصصة على جانبي المصرف، تعمل على مراقبة حركة المياه ورصد أي تغيّرات قد تدل على تموضع التمساح، بالتزامن مع استخدام معدات وتقنيات متعددة للمسح وإعادة التتبع.

استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو
استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو

صعوبات كبيرة بسبب اتساع المصرف وعمقه الشديد

وخلال عمليات التمشيط، واجه فريق الغواصين التابع لـ الحماية المدنية صعوبات كبيرة بسبب اتساع المصرف وعمقه الشديد، ما جعل النزول إلى المياه محفوفًا بالمخاطر وقلل من فاعلية محاولات التمشيط المباشر.

استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو
استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو

الضوضاء العالية الناتجة عنه قد تدفع التمساح إلى الهروب لمسافات أبعد داخل المصرف

وفي الوقت نفسه، أعرب متابعون ميدانيون عن تحفّظهم على استخدام الونش الكهربائي خلال عمليات البحث، مشيرين إلى أن الضوضاء العالية الناتجة عنه قد تدفع التمساح إلى الهروب لمسافات أبعد داخل المصرف، ما يزيد من صعوبة الإمساك به.

قلق السكان ومطالبة الجهات المختصة بتكثيف جهودها للسيطرة على الوضع

ومن جانبهم، أكد عدد من أهالي قرية الزوامل أنهم شاهدوا أمس الإثنين تمساحًا صغيرًا يطفو للحظات على سطح المياه قبل أن يختفي خلال ثوانٍ معدودة، ما زاد من قلق السكان ودفعهم لمطالبة الجهات المختصة بتكثيف جهودها للسيطرة على الوضع.

<span style=
استنفار في الشرقية.. فرق الإنقاذ تواصل ملاحقة تمساح الزوامل،فيتو

ويرجّح مختصون أن طبيعة المصرف وعمقه الكبير تتطلب معدات أكثر تطورًا ووسائل استدراج فعّالة تمكن فريق الصيد من الاقتراب من التمساح والسيطرة عليه دون تعريض أي شخص للخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية سر ظهور تماسيح الشرقية تماسيح محافظة الشرقية بحيرة ناصر وحدة صيد التماسيح بأسوان اخبار محافظة الشرقية شيخ الصيادين بالشرقية

مواد متعلقة

إغلاق 990 مدرسة في تايلاند بسبب النزاع الحدودي مع كمبوديا

تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل الحكم في 257 طعنا على انتخابات النواب

روسيا تدخل على خط الصراع الصيني الياباني، وواشنطن تكتفي بدور المراقب مؤقتا

الصورة الأكثر تداولا في إيران، "نتنياهو" يقف بطابور أمام مخبز بطهران

التنسيقية: إقبال بلجان أسيوط مع فتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي

توفير مقاعد للمواطنين أمام لجنة مدرسة النصر بغرب أسيوط في انتخابات النواب (فيديو)

محافظ الوادي الجديد يتابع لجان إعادة انتخابات النواب من الشبكة الوطنية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads