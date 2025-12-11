بعد أسبوع من القلق والفزع، اصطياد تمساح الزوامل بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، نجاح فرق البحث في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من الجدل والرعب بين الأهالي خلال الأيام الماضية، بعدما تبين أن طوله لا يتجاوز مترًا واحدًا، وذلك عقب أسبوع كامل من عمليات التمشيط داخل المصرف الرئيسي للقرية.

رصد تمساح قبل عدة أيام داخل المصرف الرئيسي

وجاء ضبط التمساح بعد حالة من الاستنفار المتواصل داخل القرية، حيث كثّفت الأجهزة المعنية التابعة لمديرية الطب البيطري وفرق الإنقاذ النهري عمليات البحث، عقب رصده قبل عدة أيام داخل المصرف الرئيسي، ما دفع الجهات المختصة إلى الدفع بفرق متخصصة ومعدات للتمشيط على مدار الساعة.

التمساح سيتم فحصه ونقله إلى الجهة المختصة

وأكد مصدر مسؤول أن التمساح سيتم فحصه ونقله إلى الجهة المختصة للتأكد من حالته الصحية ومعرفة كيفية وصوله إلى المصرف، مشددًا على استمرار المتابعة لحين التأكد من خلو المنطقة من أي زواحف أخرى.

تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أسرع وقت ممكن

تماسيح الزوامل، وبحسب مصادر مسؤولة، فإن التمساح المرصود صغير الحجم ويقترب طوله من متر واحد فقط، إلا أن وجوده تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة المختصة إلى تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أقرب وقت ممكن.

