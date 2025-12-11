الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد أسبوع من القلق والفزع، اصطياد تمساح الزوامل بالشرقية (صور)

العثور على تمساح
العثور على تمساح صغير بالزوامل
18 حجم الخط

شهدت قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، نجاح فرق البحث في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من الجدل والرعب بين الأهالي خلال الأيام الماضية، بعدما تبين أن طوله لا يتجاوز مترًا واحدًا، وذلك عقب أسبوع كامل من عمليات التمشيط داخل المصرف الرئيسي للقرية.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

رصد تمساح قبل عدة أيام داخل المصرف الرئيسي
وجاء ضبط التمساح بعد حالة من الاستنفار المتواصل داخل القرية، حيث كثّفت الأجهزة المعنية التابعة لمديرية الطب البيطري وفرق الإنقاذ النهري عمليات البحث، عقب رصده قبل عدة أيام داخل المصرف الرئيسي، ما دفع الجهات المختصة إلى الدفع بفرق متخصصة ومعدات للتمشيط على مدار الساعة.

 

العثور على تمساح صغير بالزوامل،فيتو
العثور على تمساح صغير بالزوامل،فيتو

التمساح سيتم فحصه ونقله إلى الجهة المختصة

وأكد مصدر مسؤول أن التمساح سيتم فحصه ونقله إلى الجهة المختصة للتأكد من حالته الصحية ومعرفة كيفية وصوله إلى المصرف، مشددًا على استمرار المتابعة لحين التأكد من خلو المنطقة من أي زواحف أخرى.

العثور على تمساح صغير بالزوامل،فيتو
العثور على تمساح صغير بالزوامل،فيتو

 

تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أسرع وقت ممكن

تماسيح الزوامل، وبحسب مصادر مسؤولة، فإن التمساح المرصود صغير الحجم ويقترب طوله من متر واحد فقط، إلا أن وجوده تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة المختصة إلى تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح الزوامل رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية تماسيح عزبة السدرة تماسيح محافظة الشرقية تماسيح الشرقية اخبار محافظة الشرقية الانقاذ النهري بالشرقية

مواد متعلقة

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين ووحدة الأوزون

19 قرارًا حاسمًا للسيسي ومدبولي (مستند)

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

محافظ أسيوط: فتح لجان انتخابات النواب بالدوائر الملغاة باليوم الثاني دون تأخير أو معوقات

طريقة عمل صينية الماكريل في الفرن بمكونات بسيطة

المصري والاتحاد السكندري في مواجهة جماهيرية بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

شعبة المصدرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.90 جنيها للبيع في البنك المركزي بتعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه بالمركزي المصري صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads