الرعاية الصحية تعلن استمرار حملة "انتخب واطمّن" بالأقصر وأسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار فعاليات حملتها «انتخب واطمّن» لتأمين الناخبين طبيًا خلال الانتخابات بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظتي الأقصر وأسوان، يأتي ذلك في إطار الدور الوطني للهيئة ومسؤوليتها المجتمعية في دعم الاستحقاقات الدستورية وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين أثناء العملية الانتخابية.

تقديم مختلف خدمات الفحص الطبي والإسعافات الأولية

وأكدت الهيئة أن الفرق الطبية التابعة لها واصلت أعمالها أمام ومحيط اللجان الانتخابية، مشيرة إلى تقديم مختلف خدمات الفحص الطبي، والإسعافات الأولية، والمتابعة الصحية للحالات المزمنة، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي للناخبين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالهيئة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظتي الأقصر وأسوان.

التدخل والاستجابة الفورية لأي طارئ طبي

وأشار إلى التكامل بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالمحافظتين لضمان سرعة التدخل والاستجابة الفورية لأي طارئ طبي، مع استمرار التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن 75 فرقة طبية متحركة منتشرة أمام وداخل محيط اللجان الانتخابية بمحافظتي الأقصر وأسوان، مواصلةً تقديم خدمات الفحص الطبي، والإسعافات الأولية، والمتابعة الصحية للناخبين، بدعم من فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف المتمركزة بنقاط متقدمة لضمان سرعة الوصول للحالات.

وأكد السبكي أن حملة «انتخب واطمّن» تعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتأمين الفعاليات الوطنية الكبرى طبيًا، مشيدًا بجهود الفرق الطبية العاملة ميدانيًا ودورهم في تقديم خدمة صحية آمنة تدعم نجاح هذا الاستحقاق الوطني.

