المصري والاتحاد السكندري في مواجهة جماهيرية بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة المصري والاتحاد السكندري

من المنتظر أن تأتي المباراة قوية ومثيرة كعادتها بين الفريقين سواء فنيا أو جماهيريا.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

 الثلاثاء 9 ديسمبر
فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة(_2-0)

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي(1-0)

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية(1-3)

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – استاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

 

أبطال كأس عاصمة مصر


فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات

