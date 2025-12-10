الأربعاء 10 ديسمبر 2025
رياضة

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

سيراميكا
سيراميكا
كأس عاصمة مصر، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - جاستس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد صادق -  صديق ايجولا - أحمد سمير - محمد رضا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - سعد سمير - كريم نيدفيد - إبراهيم محمد - عمر الجزار - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد شهاب - عيسى علي ماهر.

 

موعد مباراة سيراميكا والطلائع

ويلتقي فريق سيراميكا في الخامسة مساء اليوم الأربعاء طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ب بطولة كأس عاصمة مصر 

مباراة سيراميكا والطلائع

سيراميكا بقيادة علي ماهر يبدأ مشواره  في الدفاع عن لقب كأس عاصمة مصر الذي يحمله في آخر ثلاث نسخ وهو ما يصعب مهمة منافسية بالمجموعة الاولي بالبطولة.

 

مجموعة سيراميكا والطلائع

ويقع سيراميكا والطلائع في المجموعة الأولى، والتي تضم فرق: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

حكام مباراة طلائع الجيش وسيراميكا
 

 

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر
فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – إستاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

 

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

 

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه
 

أبطال كأس عاصمة مصر


فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

كأس عاصمة مصر سيراميكا طلائع الجيش موعد مباراة سيراميكا والطلائع مباراة سيراميكا والطلائع

