قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.



أزمة تواجه بيراميدز

ويواجه بيراميدز أزمة طاحنة بشأن لاعبيه المغربيين وليد الكرتي ومحمد الشيبي بسبب تضارب مواعيد بطولة كأس العرب ومعسكر الإعداد لكاس الأمم الافريقية مع مواعيد مبارياته بكأس إنتركونتيننتال بدولة قطر، حيث سيخوض مباراته الأولى يوم 13 ديسمبر الجاري وحال تأهله للنهائي سيخوض مباراة أخرى يوم 17 من الشهر الجاري.

وغاب الثنائي المغربي عن صفوف بيراميدز في لقائي بتروجت وكهرباء الإسماعيلية بينما قرر الفريق خوض كأس عاصمة مصر بالناشئين.

أزمة الشيبي والكرتي



ويشارك وليد الكرتي في لقاء منتخب المغرب ضد سوريا غدًا الخميس في ربع النهائي على أن يلحق ببيراميدز لخوض لقاء كاس التحدي في الـ13 من ديسمبر الجاري بعد الاتفاق مع الاتحاد المغربي

يذكر أن بيراميدز سبق ووافق على مشاركة لاعبه مروان حمدي في صفوف منتخب مصر ببطولة كأس العرب بجانب مشاركة اللاعب وليد الكرتي مع منتخب المغرب.

أما المغربي محمد الشيبي فسيخوض المباراة الأولى بشكل طبيعي وحال تأهل بيراميدز للعب المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان سيتم التواصل مع منتخب المغرب الأول لتأخير انضمام اللاعب للمعسكر حيث تم استدعائه لقائمة منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبرالجاري.

يذكر أن الفيفا أعطى الحق باستمرار اللاعبين في الأندية حتى يوم 15 من الشهر الجاري قبل الانضمام للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو بيراميدز بالتواصل مع مسؤولي منتخب المغرب بعد لقاء سوريا من أجل الحصول على خدمات الكرتي في مواجهة نصف النهائي.

وليد الكرتي

قائمة بيراميدز في رحلة قطر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن قائمة بيراميدز الحارس شريف إكرامي ورمضان صبحي بسبب الأزمة التي يمر بها الأخير بعد اتهامه بالتزوير وحبسه على ذمة القضية للحكم بها يوم 30 ديسمبرالجاري، فيما طلب إكرامي عدم السفر لارتباطه بمساندة زوج شقيقته.

ويواجه فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" كروز أزول المكسيكي "بطل إمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

موعد مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي

تقام، مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي

وتنقل مباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي اليوم في كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2، وقناة الكأس 5.

منافس بيراميدز

ويلتقي الفائز من المواجهة مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في السابعة مساء السبت الثالث عشر من ديسمبر الجاري،على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

