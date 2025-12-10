موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال

18 حجم الخط

ضرب فريق نادي بيراميدز موعدا مع نظيره فلامنجو البرازيلي في السابعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الدوحة في مباراة نصف نهائي كأس فيفا للقارات للأندية، (إنتركونتيننتال )على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان في قطر.

تأهل فلامنجو الي نصف نهائي انتركونتيننتال

وتأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية على حساب كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب كأس ديربي الأمريكتين بالفوز 2-1 ليتواجه مع بيراميدز بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة في لقاء نصف النهائي.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي

وتأهل فريق فلامنجو البرازيلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف في مباراة ديربي الأمريكتين، التي جمعتهما على ملعب استاد أحمد بن علي في قطر، ضمن ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم “كأس إنتركونتيننتال”.

تقدم فلامنجو البرازيلي عن طريق لاعبه جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15، بعد خطأ قاتل من مدافع الفريق المكسيكي في تشتييت الكرة وصلت عند أراسكايتا الذي قطعها وراوغ الحارس ثم سددها إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 42، ألغى حكم المباراة هدفا لصالح فريق كروز أزول المكسيكي بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 44، خطف كروز أزول هدف التعادل عن طريق لاعبه خورخي سانشيز، بعدما استغل كرة مرتدة من دفاع فلامنجو ويسدد كرة قوية بلمسة رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس الفريق البرازيلي إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

فرحة خورخي سانشيز بهدف التعادل

وفي الشوط الثاني، أحرز فلامنجو الهدف الثاني عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا بعد كرة حاول أن يرسلها عرضية ارتدت وسددها في اتجاه المرمى شتتها أحد المدافعين لكن الحكم احتسبها بعد أن تجاوزت خط المرمى وفقا للساعة التي تتواجد في يد الحكم، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البرازيلي 2 / 1.

تشكيل كروز أزول أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال

جاء تشكيل كروز أزول أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: أندريس جودينو.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، ويلر ديتا، أنخيل ماركيز، كارلوس رودريجيز.

خط الوسط: إريك ليرة، إجناثيو ريفيرو، خوسيه باراديلا، جونزالو بيوفي.

خط الهجوم: جابرييل فرنانديز، كارلوس روتوندي.

تشكيل فلامنجو ضد كروز أزول في كأس إنتركونتيننتال

فيما جاء تشكيل فلامنجو ضد كروز أزول في كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

خط الدفاع: جييرمو فاريلا، ليو أورتيز، ليو بيريرا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: إريك بولجار، جورجينيو، جورجيان دي أراسكايتا، خورخي كاراسكال، صامويل لينو.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

وتأهل بيراميدز، إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.