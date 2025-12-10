الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عقب وصولهم قطر، بعثة بيراميدز تتابع مباراة كروز أزول وفلامنجو بكأس إنتركونتيننتال (صور)

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
18 حجم الخط

حرصت بعثة فريق نادي بيراميدز على حضور مباراة كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، على كأس الأمريكتين ضمن ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال في قطر.

وتوجه أعضاء البعثة بمجرد وصولهم إلى مطار حمد الدولي، إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، وعلى رأسهم المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لحضور اللقاء ومتابعة هذه المباراة.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول وفلامنجو يوم السبت المقبل على استاد أحمد بن علي في الدور نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

ويواجه الان فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" كروز أزول المكسيكي "بطل إمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال

قائمة بيراميدز في رحلة قطر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن قائمة بيراميدز الحارس شريف إكرامي ورمضان صبحي بسبب الأزمة التي يمر بها الأخير بعد اتهامه بالتزوير وحبسه على ذمة القضية للحكم بها يوم 30 ديسمبرالجاري، فيما طلب إكرامي عدم السفر لارتباطه بمساندة زوج شقيقته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز مباراة كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وفلامنجو البرازيلي كأس الإنتركونتيننتال الإنتركونتيننتال كأس الأمريكتين يورتشيتش

مواد متعلقة

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

بعثة بيراميدز ترفع شعارات النصر في مطار القاهرة قبل المغادرة للدوحة (صور)

محافظ بورسعيد يبحث مع كامل أبو علي أعمال تطوير النادي المصري (صور)

افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بحضور محافظ بورسعيد وكامل أبو علي (صور)

مصر الـ 12 والأردن تتصدر، ترتيب المنتخبات في كأس العرب 2025

بعد تعادل الأبيض مع كهرباء الإسماعيلية، موعد مباراة الزمالك والحرس بكأس عاصمة مصر

بسبب الألعاب النارية، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يشن هجوما على الجماهير

الأكثر قراءة

كأس إنتركونتيننتال، تعادل فلامنجو وكروز أزول 1/1 في الشوط الأول

رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

الإدارية تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي بانتخابات الجولة الأولى للنواب

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads