عقب وصولهم قطر، بعثة بيراميدز تتابع مباراة كروز أزول وفلامنجو بكأس إنتركونتيننتال (صور)

18 حجم الخط

حرصت بعثة فريق نادي بيراميدز على حضور مباراة كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، على كأس الأمريكتين ضمن ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال في قطر.

وتوجه أعضاء البعثة بمجرد وصولهم إلى مطار حمد الدولي، إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، وعلى رأسهم المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لحضور اللقاء ومتابعة هذه المباراة.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول وفلامنجو يوم السبت المقبل على استاد أحمد بن علي في الدور نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

ويواجه الان فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" كروز أزول المكسيكي "بطل إمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال

قائمة بيراميدز في رحلة قطر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن قائمة بيراميدز الحارس شريف إكرامي ورمضان صبحي بسبب الأزمة التي يمر بها الأخير بعد اتهامه بالتزوير وحبسه على ذمة القضية للحكم بها يوم 30 ديسمبرالجاري، فيما طلب إكرامي عدم السفر لارتباطه بمساندة زوج شقيقته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.