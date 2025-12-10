الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة بيراميدز ترفع شعارات النصر في مطار القاهرة قبل المغادرة للدوحة (صور)

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

وأشار لاعبو فريق بيراميدز بعلامات النصر خلال استقالهم طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى قطر استعدادا لخوض البطولة.

وشهدت بعثة الفريق أحاديث في التليفونات الخاصة وجلسات جانبية سادها المرح والضحكات.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر الجاري في نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

 

قائمة بيراميدز في رحلة قطر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

 

منافس بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

يترقب فريق بيراميدز المواجهة المرتقبة اليوم الأربعاء بين  فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي في "ديربي الأمريكتين" ضمن بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم كأس إنتركونتيننتال التي يستضيفها استاد أحمد بن علي في قطر.

ومن المنتظر ان يشاهد يورتشيتش المدير الفني لبيراميدزوجهازه المعاون مباراة ديربي الأمريكتين اليوم لمعرفة الفريق الفائز بشكل جيد.

كما كلف مدرب بيراميدز الجهاز الاداري بتسجيل المباراة لمشاهدتها فيما بعد للوقوف علي مستوي الفريق المنافس بدور نصف النهائي علي كاس التحدي

موعد مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي

تقام، مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء  في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

منافس بيراميدز

ويلتقي الفائز من المواجهة مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في السابعة مساء السبت الثالث عشر من ديسمبر الجاري،على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

ويواجه فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" ضد كروز أزول المكسيكي "بطل إمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

 

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي

وتنقل  مباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي اليوم في كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2، وقناة الكأس 5.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز بعثة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال إنتركونتيننتال مطار القاهرة

مواد متعلقة

افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بحضور محافظ بورسعيد وكامل أبو علي (صور)

مصر الـ 12 والأردن تتصدر، ترتيب المنتخبات في كأس العرب 2025

بعد تعادل الأبيض مع كهرباء الإسماعيلية، موعد مباراة الزمالك والحرس بكأس عاصمة مصر

بسبب الألعاب النارية، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يشن هجوما على الجماهير

كواليس بعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر إلى قطر (صور)

كأس انتركونتيننتال، بيراميدز يستعد بالقوة الضاربة لرحلة قطر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

الأرصاد: تقدم السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزى بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads