افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بحضور محافظ بورسعيد وكامل أبو علي (صور)

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ظهر اليوم الأربعاء، مجمع ملاعب السيد متولي، وذلك بعد الانتهاء من عملية تطويره وفقًا لاحدث المواصفات العالمية، والتي استغرقت قرابة أربعة أشهر.

يذكر أن كامل أبو علي تكفل بتكاليف مجمع ملاعب السيد متولي من حسابه الشخصي.

افتتاح ملعب السيد متولي

ويضم مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره ملعب قانوني مغطى بأحدث أجيال النجيل الصناعي المستخدمة في الملاعب الأوروبية، بالإضافة لملعب للناشئين والبراعم وكذلك المرافق التي يتطلبها الملعب والمتمثلة في غرف خلع الملابس وأنظمة ري وصرف الملاعب بما تشمله من خزانات للمياه ومضخات للرفع وأيضًا أحدث أنظمة الإضاءة والأنوار الكاشفة ومقاعد المتفرجين والبدلاء.

كما شملت عملية التطوير أيضا إنشاء مدخل وسور جديد للملعب بالإضافة لتطوير السور القديم بالكامل وكذلك تم إنشاء ساحة انتظار سيارات بمدخل الملعب.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء غد الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والمصري من كأس عاصمة مصر

طارق مجدي، حكمًا للساحة.

أحمد حسام، مساعد حكم أول.

عبد العزيز محمد، مساعد حكم ثان.

محمود منصور، حكمًا رابعًا.

محمود دسوقي، حكم تقنية الفيديو.

كريم ذكي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

كامل أبو علي يزور معسكر الفريق الأول ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين

وحرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على زيارة معسكر الفريق الأول للكرة بالنادي والمقام بأحد فنادق مدينة بورفؤاد استعدادًا لخوض مباريات الفريق بكأس عاصمة مصر والتي يستهلها الفريق بملاقاة نظيره فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس.

ورافقه خلال الزيارة رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي وعضوا المجلس اللواء ياسر سالم والدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق.

وخلال الزيارة حرص كامل أبو علي على الاجتماع باللاعبين وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن نبيل الكوكي، مؤكدًا مدى سعادته بمدى الجهد المبذول من الجميع داخل الفريق خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن تصدر الفريق بجدارة لمجموعته ببطولة الكونفيدرالية والذي أسفر كذلك عن استدعاء مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق المحليين والمحترفين لصفوف المنتخبات الوطنية وهو الأمر الذي يؤكد على ارتفاع المستويات الفنية والبدنية للاعبين تحت قيادة مديرهم الفني نبيل الكوكي الذي صار محل إشادة الجميع داخل وخارج بورسعيد، مطالبًا الجميع بالاستمرار في بذل الجهد والعرق من اجل تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة.

