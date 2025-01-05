تعرفي على الفرق بين أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS) والحمل

على الرغم من أن أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) والحمل متشابهة في كثير من الأحيان، إلا أن هناك العديد من الاختلافات الرئيسية وأعراض معينة فريدة لكل منهما.

متلازمة ما قبل الحيض (PMS) هي مجموعة من الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، وعادةً ما تظهر أعراض متلازمة ما قبل الحيض قبل أسبوع إلى أسبوعين من الدورة الشهرية، وعادة ما تتوقف بعد بدء الدورة الشهرية.

يمكن أن تكون أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مشابهة جدًا لـأعراض الحمل المبكر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

متلازمة ما قبل الحيض

أثناء متلازمة ما قبل الحيض، يمكن أن يحدث تورم الثدي وحساسيته أثناء النصف الثاني من الدورة الشهرية، ويتراوح الحساسيته من خفيفة إلى شديدة، وعادة ما تكون أشدها قبل الدورة الشهرية مباشرة، وتميل النساء في سنوات الإنجاب إلى ظهور أعراض أكثر حدة.

قد تشعر أنسجة الثدي بأنها متكتلة وكثيفة، وخاصة في المناطق الخارجية، وقد تشعر السيدة بامتلاء الثدي مع حساسية وألم شديد وممل، وغالبًا ما يتحسن الألم أثناء الدورة الشهرية أو بعدها مباشرة، مع انخفاض مستويات البروجسترون.

الحمل

قد تشعر السيدة بألم أو حساسية أو ألم عند لمس الثدي أثناء الحمل المبكر، وقد تشعر أيضًا بامتلاء وثقل، وعادةً ما يحدث هذا الألم والتورم بعد أسبوع إلى أسبوعين من الحمل، وقد يستمر لفترة من الوقت مع ارتفاع مستويات البروجسترون بسبب الحمل.

2. النزيف

متلازمة ما قبل الحيض

عادةً لن تعاني السيدة من نزيف أو نزيف خفيف إذا كانت تعاني من متلازمة ما قبل الحيض، وعندما تأتي الدورة الشهرية، يكون التدفق أثقل بشكل ملحوظ وقد يستمر لمدة تصل إلى أسبوع.

الحمل

بالنسبة لبعض النساء، فإن إحدى أولى علامات الحمل هي النزيف المهبلي الخفيف أو النزيف الخفيف الذي يكون عادةً باللون الوردي أو البني الداكن، ويحدث هذا عادةً بعد أسبوع إلى أسبوعين من الحمل وعادة لا يكون كافيًا لملء الفوط أو السدادات القطنية.

3. تغيرات المزاج

متلازمة ما قبل الحيض

قد تشعر السيدة بالانفعال والانزعاج أثناء متلازمة ما قبل الحيض، وتجد نفسها تبكي بسهولة وتشعر بالقلق، وعادة ما تختفي هذه الأعراض بعد بدء الدورة الشهرية.

قد يساعد ممارسة بعض التمارين الرياضية والحصول على قسط كبير من النوم، ومع ذلك، إذا شعرت السيدة بالحزن أو الإرهاق أو اليأس أو نقص الطاقة لمدة أسبوعين أو أكثر، فقد تعاني من الاكتئاب، وفي هذه الحالة يجب التحدث مع طبيب، حيث يمكنهم تقديم الدعم وخيارات العلاج التي قد تساعد.

الحمل

تواجه السيدة الحامل تغيرات في المزاج تستمر حتى الولادة، ومن المرجح أن تكون عاطفية أثناء الحمل، وقد تكون مبتهجة ومتحمسة، وتتطلع إلى العضو الجديد في العائلة، وقد تمر أيضًا بلحظات حزن وتبكي بسهولة أكبر.

كما هو الحال مع متلازمة ما قبل الحيض، يمكن أن تشير هذه الأعراض الأخيرة أيضًا إلى الاكتئاب.

4. التعب

متلازمة ما قبل الحيض

التعب أو الإرهاق، وكذلك مشاكل النوم، شائعة أثناء متلازمة ما قبل الحيض، ويجب أن تختفي هذه الأعراض عندما تبدأ الدورة الشهرية، يمكن أن يساعد الحصول على بعض التمارين الرياضية في تحسين النوم وتقليل التعب.

الحمل

أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي مستويات هرمون البروجسترون المرتفعة إلى الشعور بالتعب، ويمكن أن يكون التعب أكثر وضوحًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ولكنه يمكن أن يستمر طوال فترة الحمل أيضًا، لمساعدة الجسم على التكيف، قد يكون من المفيد تناول الطعام بشكل جيد والحصول على قسط كبير من النوم.

5. الغثيان

متلازمة ما قبل الحيض

لا يجب أن تتوقع السيدة الغثيان أو القيء إذا تأخرت الدورة الشهرية، ولكن بعض الانزعاج الهضمي، مثل الغثيان، يمكن أن يصاحب أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

الحمل

غثيان الصباح هو أحد العلامات الأكثر كلاسيكية ووضوحًا على أن السيدة حامل، غالبًا ما تبدأ نوبات الغثيان بعد شهر من الحمل، وقد يصاحب القيء الغثيان وقد لا يصاحبه، وعلى الرغم من الاسم، يمكن أن يحدث غثيان الصباح في أي وقت من اليوم.

6. الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور منه

متلازمة ما قبل الحيض

عندما تصاب السيدة بمتلازمة ما قبل الحيض، فمن المحتمل أن تلاحظ تغير العادات الغذائية، وقد تشتهي الشوكولاتة أو الكربوهيدرات أو السكريات أو الحلويات أو الأطعمة المالحة، أو قد يكون لديها شهية شرهة، لا تحدث هذه الرغبات الشديدة بنفس الدرجة أثناء الحمل.

الحمل

أثناء الحمل، قد تكون لدي الحامل رغبات شديدة للغاية، وقد لا ترغب في أطعمة أخرى، أو حتي نفور تام من بعض الروائح والمذاقات، حتى تلك التي كانت تحبها ذات يوم، ويمكن أن تستمر هذه التأثيرات طوال فترة الحمل.

يمكن لبعض الحوامل أن يعانين من بيكا، حيث يأكلن بشكل قهري أشياء ليس لها قيمة غذائية، مثل الثلج أو الأوساخ أو رقائق الطلاء المجففة أو قطع المعدن، إذا كانت لديها رغبة في تناول أشياء غير غذائية، فمن المهم التحدث مع طبيب.

7. التشنجات

متلازمة ما قبل الحيض

إذا كانت السيدة تعاني من متلازمة ما قبل الحيض، فقد تعاني من عسر الطمث، وهي تقلصات تحدث عادةً قبل 24 إلى 48 ساعة من الدورة الشهرية، وغالبًا ما يقل الألم أثناء الدورة الشهرية ويختفي في النهاية بنهاية تدفق الدم.

غالبًا ما تقل تقلصات الدورة الشهرية بعد الحمل الأول أو مع التقدم في العمر، وقد تشعر بعض النساء بمزيد من التقلصات عندما يبدأن في الدخول في سن اليأس.

الحمل

في بداية الحمل، قد تعاني الحامل من تقلصات خفيفة، ومن المحتمل أن تشبه هذه التقلصات التقلصات الخفيفة التي تشعر بها أثناء الدورة الشهرية، لكنها ستكون في أسفل البطن أو أسفل الظهر.

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