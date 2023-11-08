إنفلونزا الدورة الشهرية، ما هي أهم أعراضها ونصائح للتعامل معها

"إنفلونزا الدورة الشهرية" تسبب أحيانًا الدورة الشهرية أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم.

ما هي إنفلونزا الدورة الشهرية؟

إنفلونزا الدورة الشهرية ليست إنفلونزا أو تشخيصًا طبيًّا رسميًّا، إنه نوع من متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، والتي يمكن أن تسبب أعراض مشابهة للإنفلونزا.

يقول الدكتور يوين ما يعرفه الباحثون عن إنفلونزا الدورة الشهرية وكيف يمكنك تخفيف الأعراض بحسب الموقع الطبي Cleveland clinic.

من يعاني من إنفلونزا الدورة الشهرية؟

ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المحددة لإنفلونزا الدورة الشهرية، ولكن الدورة الشهرية شائعة جدًّا، وما يصل إلى 90٪ من النساء يصابون بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية في مرحلة ما.

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يؤثر الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD)، في حوالي 5% من النساء والأشخاص المصابين بمتلازمة ما قبل الحيض.

يصنف الأطباء اضطراب ما قبل الحيض (PMDD) على أنه اضطراب نفسي لأنه يمكن أن يؤثر في الصحة العقلية ويمكن أن يحدث الاكتئاب الشديد والقلق وتغيرات المزاج وحتى أفكار الانتحار مع اضطراب ما بعد الحيض.

أعراض انفلونزا الدورة الشهرية

يمكن أن تبدأ أعراض الدورة الشهرية في أي وقت بعد الإباضة، على الرغم من أنه من غير المعتاد أن تظهر الأعراض طوال الأسبوعين الكاملين بين الإباضة وبدء الدورة الشهرية.

بالنسبة لمعظم النساء، تبدأ الأعراض قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية وتختفي بمجرد أن تبدأ، ويمكن أن تختلف أعراض الدورة الشهرية بشكل كبير من شخص لآخر.

وتشمل أهم أعراض انفلونزا الدورة الشهرية:

آلام الجسم.

إسهال.

تعب.

حمى.

الصداع.

استفراغ وغثيان.

لماذا يصاب بعض الناس بأنفلونزا الدورة الشهرية؟

لا يعرف مقدمو الرعاية الصحية بالضبط ما الذي يسبب أنفلونزا الدورة الشهرية والدورة الشهرية.

من المرجح أن يكون مرتبطًا بالتغيرات في الهرمونات والمواد الكيميائية أثناء الدورة الشهرية والدورة الشهرية النموذجية هي 28 يومًا، ولكن يمكن أن تتراوح من 21 إلى 35 يومًا.

هرمون الإستروجين والبروجستيرون هما هرمونان يساعدان في تنظيم الدورة الشهرية، أنها ترتفع قبل وبعد الإباضة.

إذا لم تصبح السيدة حاملًا، تنخفض المستويات قبل الدورة الشهرية مباشرة، هذا الانخفاض في الهرمونات يمكن أن يسبب الصداع، وتقلب المزاج، والتعب وأعراض الدورة الشهرية الأخرى.

يوضح الدكتور يوين: "إن الانقباضات هي الآلام التشنجية ويمكن أن تسبب البروستاجلاندينات التي ينتجها الرحم أيضًا الإسهال والغثيان وأحيانًا حمى منخفضة الدرجة قبل الدورة الشهرية".

لتخفيف أعراض الإنفلونزا أثناء الدورة الشهرية

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخفيف الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا قبل الدورة الشهرية.

1. ضع خطة لوجبة صحية

اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن أعراض الدورة الشهرية عن طريق تثبيت نسبة السكر في الدم. التغيرات في نسبة السكر في الدم يمكن أن تسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتهيج وتقلب المزاج.

يقترح الدكتور يوين: "قلل من السكريات المكررة عن طريق استبدال الحبوب الكاملة، مثل خبز القمح الكامل والأرز البني،إن تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم مع وجبات خفيفة صحية بينهما يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

إنفلونزا الدورة الشهرية

يمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تقلل الالتهاب في الجسم وتقلل من أعراض الدورة الشهرية.

فواكه وخضراوات.

البروتينات الخالية من الدهون.

المكسرات والبذور.

الأحماض الدهنية أوميجا -3.

وتناول كميات أقل:

بروتينات الحيوانية.

مادة الكافيين.

السكريات المكررة.

ملح.

الدهون المشبعة.

2. احصل على المزيد من الكالسيوم

تشير الدراسات إلى أن الكالسيوم يمكن أن يحسن أعراض الدورة الشهرية، وخاصة التغيرات المزاجية.

التوصية للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث هي 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًّا و800 وحدة دولية من فيتامين د. (يساعدك فيتامين د. على امتصاص الكالسيوم).

3. تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية هي أدوية لا تستلزم وصفة طبية. إنها تمنع إنتاج الجسم من البروستاجلاندين، وتخفف التشنجات وآلام الجسم والإسهال.

4. استخدم كمادة دافئة

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تقليل التشنجات وألم العضلات الناتج عن الدورة الشهرية. إنها أيضًا طريقة رائعة للشعور بالدفء والراحة.

5. تحدث مع مقدم الخدمة حول تحديد وسيلة منع الحمل

تحتوي وسائل منع الحمل الهرمونية على البروجستين مركب مشابه للبروجستيرون أو الإستروجين والبروجستين.

وتساعد الجرعة الثابتة من الهرمونات في الحفاظ على مستويات الهرمون وتقليل إنتاج البروستاجلاندين.

وسائل منع الحمل الهرمونية تأتي في أشكال عديدة، بما في ذلك خيارات قصيرة المفعول مثل حبوب منع الحمل، واللصقة، والحقنة، والحلقة المهبلية. تشمل الخيارات طويلة المفعول والأجهزة الهرمونية داخل الرحم (اللولب).

6. ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين الرياضية المنتظمة مفيدة لصحتك — وتساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية.

استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع - أو 150 دقيقة في الأسبوع.

7. التوقف عن التدخين

8-الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط وافر من النوم يمكن أن يساعد على مكافحة أعراض التعب والتهيج وضعف التركيز المرتبطة بالدورة الشهرية، ويجب النوم سبع ساعات على الأقل في الليلة.

9. تقليل التوتر

يمكن أن يساعد الحد من التوتر في إدارة الجوانب النفسية لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، مثل الاكتئاب والقلق وتقلب المزاج.