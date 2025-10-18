طرق فعالة لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية

تأتي فترة الدورة الشهرية مصاحبة لمجموعة من المتاعب تشمل الانتفاخ والتهيج، وصولا إلى تقلصات الدورة الشهرية الشائعة، ولكن توجد سبل للتخفيف من هذه الآلام

طرق فعالة للتخفيف من تقلصات الدورة الشهرية

توجد استراتيجيات يمكن الاعتماد عليها للتحكم في آلام الدورة الشهرية وعدم الارتياح المصاحب لها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:

العلاج بالحرارة

مثلما يستخدم الدفء لـتخفيف تشنج العضلات المؤلمة، فإن المبدأ ذاته ينطبق على تقلصات الدورة الشهرية، ويمكن أن يوفر كيس الماء الساخن أو ضمادة التدفئة اللاصقة تخفيفا للألم.

عند نزول الدورة الشهرية، يتخلص الجسم من بطانة الرحم، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى البروستاجلاندينات والتي تعمل كالهرمونات، وهذا الإطلاق يسبب تشنج الرحم وتقلصه، والألم المرتبط بتقلصات الدورة الشهرية هو حرفيًا نتيجة لتقلص الرحم، ولأن الرحم عضلة، فإن العلاج الحراري يساعد على تخفيف التقلصات، تماما كما يفعل مع العضلات المجهدة.

ممارسة الرياضة

قد تكون التمارين الرياضية هي آخر ما يفكر فيه الشخص خلال فترة الحيض، ولكن ممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام الناتجة عن التقلصات، فالحرارة والتمارين الرياضية هما الخياران الأوليان لدينا للعلاج غير الدوائي، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أثناء فترات الحيض يميلون إلى الشعور بألم أقل.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الجسم يفرز أثناء التمرين مواد كيميائية تسمى الإندورفينات، وهي بمثابة مسكنات ألم طبيعية، كما يمكن أن تساعد الإندورفينات في تخفيف التوتر وتحسين المزاج، وأي تمرين يمكن أن يعزز إفراز الإندورفينات ويخفف من التقلصات، وإذا لم يكن التمرين الشاق ممكن، يمكن تجربة:

المشي

السباحة

تمارين الإطالة

اليوغا

تمارين الفترة الزمنية منخفضة الشدة (LIIT)

المشروبات الدافئة

عند الشعور بالتعب، يمكن أن تكون المشروبات الدافئة مثل الشاي الخالي من الكافيين أو القهوة منزوعة الكافيين أو الماء الساخن مع العسل مريحة ومهدئة.

الأكل الصحي

يمكن أن يساهم النظام الغذائي في زيادة الالتهاب ورفع مستويات الإستروجين في الجسم، وكلاهما قد يزيد من تقلصات الدورة الشهرية. وتساعد مضادات الأكسدة على خفض الالتهاب بمكافحة الجذور الحرة، بينما يساعد الألياف الجسم على التخلص من الإستروجين الزائد.

لتحقيق هذه الفوائد، يجب التركيز على تناول المزيد من الأطعمة الطبيعية الكاملة وتقليل الأطعمة المصنعة، وتشمل الأطعمة الموصى بها:

الحبوب الكاملة

الخضروات الورقية

المكسرات

التوت

التفاح

كما يشدد على أهمية الترطيب، إذ أن الجفاف يمكن أن يزيد من سوء التقلصات. ويجب الحفاظ على زجاجة الماء في متناول اليد وإعادة ملئها باستمرار.

متى يجب طلب المساعدة الطبية لتقلصات الحيض؟

على الرغم من شيوع تقلصات الدورة الشهرية، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة أكبر، مثل الانتباذ البطاني الرحمي وحالات أخرى، ويجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية في الحالات التالية:

استمرار التقلصات لفترة طويلة: تبدأ التقلصات عادة قبل يومين تقريبا من بدء النزيف وقد تستمر خلال الأيام الثلاثة الأولى منه قبل أن تتناقص، وإذا كانت التقلصات تبدأ في وقت أبكر بكثير أو تستمر لفترة طويلة بعد ذلك، فيجب مراجعة الطبيب.

وجود نزيف حاد: ذا كانت السيدة تغير فوطة صحية كل ساعة لمدة تزيد عن ساعتين، فهذا نزيف غير طبيعي.

عدم استجابة الجسم للأدوية المسكنة للألم.

