السبت 28 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

من الأسباب الرئيسية لألم الدورة الشهرية، أعراض وطرق علاج بطانة الرحم المهاجرة

بطانة الرحم المهاجرة،
بطانة الرحم المهاجرة، فيتو

لا يُعرف سبب الإصابة بـ بطانة الرحم المهاجرة، ولكنه يحدث عندما تنمو أنسجة بطانة الرحم خارج تجويف الرحم، ويمكن أن تسبب أعراضًا مؤلمة قد تزداد سوءًا مع تقلبات الهرمونات.

 

ما هي بطانة الرحم المهاجرة؟

بطانة الرحم المهاجرة هي اضطراب ينمو فيه نسيج يشبه بطانة الرحم خارج تجويف الرحم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

 

يحدث التهاب بطانة الرحم عندما ينمو نسيج يشبه بطانة الرحم على المبايض والأمعاء والأنسجة المبطنة للحوض، ومن النادر أن ينتشر نسيج يشبه بطانة الرحم خارج منطقة الحوض، ولكنه ليس مستحيلًا.

تؤثر التغيرات الهرمونية في الدورة الشهرية على نسيج بطانة الرحم غير المناسب، مما يتسبب في التهاب المنطقة وألمها، وهذا يعني أن النسيج سوف ينمو ويتكاثف ويتحلل، وبمرور الوقت لا يجد النسيج المتحلل مكانًا يذهب إليه ويصبح محاصرًا في الحوض.

يمكن أن يسبب هذا النسيج المحاصر في الحوض ما يلي:

  • تهيج
  • تكوين ندبة
  • التصاقات، حيث يربط النسيج أعضاء الحوض معًا
  • ألم شديد يحدث أثناء الدورة الشهرية
  • مشاكل الخصوبة

أعراض بطانة الرحم المهاجرة

تختلف أعراض بطانة الرحم المهاجرة، يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة، ولكن يمكن أن يعاني آخرون من أعراض متوسطة إلى شديدة. 

ولا تشير شدة الألم إلى درجة أو مرحلة الحالة، وقد يكون لدي السيدة شكل خفيف من المرض ولكنك تعاني من ألم مبرح، من الممكن أيضًا أن يكون لديها شكل حاد ولا تعاني من أي إزعاج.

ألم الحوض هو أكثر أعراض بطانة الرحم المهاجرة شيوعًا، وقد تعاني المريضة أيضًا من الأعراض التالية:

  • ألم الدورة الشهرية
  • تقلصات لمدة أسبوع أو أسبوعين حول الدورة الشهرية
  • نزيف حيضي غزير أو نزيف بين فترات الحيض
  • العقم
  • ألم أثناء الجماع
  • انزعاج أثناء حركات الأمعاء
  • ألم أسفل الظهر قد يحدث في أي وقت أثناء دورتك الشهرية

من المهم أن تخضع السيدة لفحوصات أمراض النساء بانتظام، والتي تسمح لطبيب أمراض النساء بمراقبة أي تغييرات، وهذا مهم بشكل خاص إذا كان لديها عرضان أو أكثر.

علاج بطانة الرحم

برغم رغبة السيدة تريد راحة سريعة من الألم والأعراض الأخرى لبطانة الرحم، ويمكن أن تسبب هذه الحالة تحديات في أنشطتها اليومية إذا تُركت دون علاج، ولا يوجد علاج لبطانة الرحم، ولكن يمكن إدارة أعراضها.

تتوفر خيارات طبية وجراحية للمساعدة في تقليل الأعراض وإدارة أي مضاعفات محتملة.

تتفاعل كل سيدة بشكل مختلف مع خيارات العلاج هذه، وتشمل خيارات العلاج:

أدوية مسكنة للألم

يمكنك تجربة أدوية مسكنة للألم بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين ولكن يجب أن تعلمي أن هذه الأدوية ليست فعالة في جميع الحالات.

العلاج الهرموني

قد يؤدي تناول الهرمونات التكميلية في بعض الأحيان إلى تخفيف الألم ووقف تطور بطانة الرحم، ويساعد العلاج الهرموني الجسم على تنظيم التغيرات الهرمونية الشهرية التي تعزز نمو الأنسجة التي تحدث مع بطانة الرحم.

وسائل منع الحمل الهرمونية

تعمل وسائل منع الحمل الهرمونية على تقليل الخصوبة عن طريق منع نمو وتراكم الأنسجة الشبيهة ببطانة الرحم شهريًا، ويمكن أن تقلل حبوب منع الحمل والبقع والحلقات المهبلية أو حتى تقضي على الألم في حالات بطانة الرحم الأقل شدة.

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