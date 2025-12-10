الأربعاء 10 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

نصائح لنعومة بشرة الجسم في فصل الشتاء

بشرة الجسم
بشرة الجسم
فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تؤثر سلبا على صحة البشرة، خاصة بشرة الجسم، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وجفاف الهواء، والتعرض المستمر للهواء البارد.

كل هذه العوامل تؤدي إلى فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية، مما يسبب الجفاف، والتقشر، والحكة، وأحيانا التشققات، لذلك تحتاج البشرة في الشتاء إلى عناية خاصة ومستمرة.

 

أسباب جفاف بشرة الجسم في الشتاء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب جفاف بشرة الجسم فى الشتاء:-

  • انخفاض الرطوبة في الهواء.
  • الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.
  • استخدام الصابون القاسي الذي يزيل الزيوت الطبيعية.
  • ارتداء الملابس الصوف مباشرة على الجلد.
  • قلة شرب الماء والسوائل.
الحفاظ على نعومة بشرة الجسم 
الحفاظ على نعومة بشرة الجسم 

أهم طرق العناية ببشرة الجسم في الشتاء

وأضافت نادية، أنه للعناية ببشرة الجسم فى الشتاء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • الاستحمام بطريقة صحيحة، حيث استخدام ماء دافيء بدلا من الساخن جدا، وتقليل مدة الاستحمام من 10 إلى 15 دقيقة، واختاري غسول مرطب وخالي من الكحول.
  • ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة، وأفضل وقت لاستخدام المرطب هو خلال 3 دقائق بعد الاستحمام، لأن المسام تكون ما زالت مفتوحة قليلا، ومن أفضل المرطبات الطبيعية زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو، وزيت الزيتون
  • شرب الماء والسوائل باستمرار، ورغم أن الإحساس بالعطش يقل في الشتاء، إلا أن الجسم يحتاج إلى كمية كافية من الماء، وينصح بشرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب يوميا، كما تفيد المشروبات الدافئة مثل: الزنجبيل، والقرفة، والشاي الأخضر.
  • التغذية السليمة لدعم صحة البشرة، والغذاء يؤثر بشكل مباشر على نعومة البشرة ونضارتها، لذلك احرصي على تناول الأسماك الغنية بالأوميجا 3، والمكسرات، والأفوكادو، وزيت الزيتون، والخضراوات الورقية، والفواكه الغنية بفيتامين C.
  • التقشير المنتظم للجسم، يساعد التقشير على إزالة الجلد الميت وتحفيز تجدد الخلايا، ويفضل التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع، باستخدام مقشر طبيعي مثل السكر مع زيت الزيتون أو القهوة مع زيت جوز الهند، وتجنبي التقشير العنيف خاصة في المناطق الحساسة.
  • تجنب الملابس التي تسبب تهيج البشرة، وارتدي الملابس القطنية الناعمة، وتجنبي الملابس الصوف مباشرة على الجلد، واغسلي الملابس بمساحيق لطيفة خالية من العطور القوية.
  • الاهتمام بالمناطق الأكثر جفاف، وبعض مناطق الجسم تحتاج عناية إضافية، ومنها الكعبين، والركبتين، والكوعين، واليدين، ويمكن استخدام كريمات كثيفة أو فازلين طبي قبل النوم وارتداء جوارب قطنية لنتيجة أفضل.
أفضل 10 مكونات طبيعية، لتفتيح البشرة بدون مواد كيميائية

علاج جفاف البشرة بسبب برودة الجو بالأكل والماء

