علاج جفاف البشرة، بسبب برودة الجو بالأكل والماء، تعاني كثير من النساء مع دخول فصل الشتاء من مشكلة جفاف البشرة، وهي من أكثر المشكلات الجلدية شيوعًا في الطقس البارد.



فبرودة الجو، وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، واستخدام المياه الساخنة، كلها عوامل تسرق من الجلد زيوته الطبيعية وتؤثر على توازنه، ما يؤدي إلى الجفاف، التشققات، الحكة، وأحيانًا الاحمرار والتقشر.

ورغم الانتشار الواسع للكريمات والمرطبات، إلا أن العلاج الحقيقي يبدأ من الداخل، أي من نوعية الأكل وكمية الماء التي يحصل عليها الجسم يوميًا.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن جفاف البشرة في الشتاء ليس مشكلة خارجية فقط تُعالج بالكريمات، بل هو رسالة من الجسم بأن هناك نقصًا في الترطيب الداخلي أو خللًا في التغذية.



أضافت الدكتورة مها، أن الماء والأكل الصحي يشكلان خط الدفاع الأول للبشرة ضد قسوة الطقس البارد.

ومع الالتزام بعادات بسيطة مثل شرب كمية كافية من الماء، وتناول الدهون الصحية، والخضروات، والفاكهة الغنية بالفيتامينات، يمكن الحفاظ على بشرة صحية، ناعمة، ومشرقة طوال فصل الشتاء بدون مجهود معقد أو تكلفة عالية.

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، بشكل عملي وشامل كيف يمكن علاج جفاف البشرة في الشتاء عبر التغذية السليمة وشرب الماء، مع فهم العلاقة العميقة بين ما نأكله وما يظهر على بشرتنا.

لماذا يزداد جفاف البشرة في الشتاء؟

قبل الحديث عن الحل، من المهم فهم السبب.

في الطقس البارد يقل إفراز الدهون الطبيعية من الغدد الدهنية، وهي المسؤولة عن حماية البشرة ومنع فقدان الماء.

كما أن التعرض للهواء البارد خارج المنزل، ثم للهواء الساخن داخل المنازل، يربك الجلد ويضعف حاجزه الواقي.



ومع قلة شرب الماء في الشتاء – بسبب الإحساس الأقل بالعطش – تزداد المشكلة سوءًا، لأن البشرة أول عضو يتأثر بنقص الترطيب الداخلي.

دور الماء في علاج جفاف البشرة



1. الماء أساس الترطيب الحقيقي

الكريمات ترطب الطبقة الخارجية فقط، لكن الماء يرطب الخلايا من الداخل.

فعندما يشرب الجسم كفايته من الماء، تحافظ الخلايا الجلدية على مرونتها، وتتحسن قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

2. علامات نقص الماء على البشرة

بهتان اللون وفقدان النضارة

الشعور بالشد بعد غسل الوجه

ظهور قشور دقيقة خاصة حول الأنف والفم

زيادة الخطوط الدقيقة

3. الكمية المناسبة في الشتاء

ليس صحيحًا أن الجسم يحتاج ماء أقل في الشتاء. في الواقع يحتاج لنفس الكمية تقريبًا، أي:

من 6 إلى 8 أكواب يوميًا على الأقل

يمكن تعويض جزء منها بمشروبات دافئة صحية مثل الأعشاب.

4. نصائح عملية

شرب كوب ماء فاتر فور الاستيقاظ

توزيع شرب الماء على مدار اليوم

إضافة شرائح ليمون أو برتقال لتحفيز الشرب

تجنب الإكثار من القهوة لأنها مدرة للبول.

الأكل ودوره الأساسي في ترطيب البشرة



أطعمة لترطيب البشرة

1. الدهون الصحية: صديقة البشرة في الشتاء

الدهون الصحية ضرورية لتقوية الحاجز الواقي للجلد ومنع فقدان الرطوبة.

أهم مصادرها:

زيت الزيتون البكر

الأفوكادو

المكسرات (اللوز، الجوز)

بذور الكتان وبذور الشيا

هذه الدهون تساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء وتقلل من الجفاف والتشققات.

2. الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

أحماض أوميغا 3 تقلل الالتهابات وتحسّن مرونة الجلد.

مصادرها:

السمك الدهني مثل السلمون والسردين

عين الجمل

بذور الكتان

تناولها بانتظام ينعكس على نعومة البشرة ولمعانها خصوصًا في الأجواء الباردة.

3. الفيتامينات الضرورية لترطيب البشرة

فيتامين A

يساعد في تجديد الخلايا الجلدية.

الجزر

البطاطا الحلوة

السبانخ

فيتامين E

يحمي البشرة من الجفاف والتلف.

اللوز

البذور

زيت الزيتون

فيتامين C

يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد على نضارة البشرة.

البرتقال

اليوسفي

الفراولة

الليمون

4. الخضروات والفواكه الغنية بالماء

حتى الأطعمة تساهم في الترطيب.

أهمها:

الخيار

الخس

الكوسة

البرتقال

التفاح

هذه الأطعمة تدعم ترطيب الجسم والبشرة معًا.

أطعمة تزيد الجفاف يجب تقليلها

لعلاج جفاف البشرة، لا يكفي إضافة الأطعمة المفيدة فقط، بل يجب تقليل ما يضرها، مثل:

السكريات الزائدة

الأطعمة المصنعة

المقليات

الإكثار من الملح

المشروبات الغازية

هذه الأطعمة تسحب الماء من الخلايا وتزيد من جفاف البشرة وظهور العلامات المزعجة.

مشروبات لنضارة البشرة

مشروبات دافئة تحارب الجفاف

في الشتاء يمكن الجمع بين الدفء والترطيب عبر مشروبات صحية، مثل:

شاي الأعشاب (البابونج – اليانسون – الكراوية)

القرفة بالحليب

الزنجبيل الدافئ بكميات معتدلة

الحليب الدافئ

لكن يجب التنويع وعدم الاعتماد على المشروبات فقط بدل الماء.

نتائج متوقعة عند الالتزام بالأكل والماء



عند المواظبة على شرب الماء وتناول الأطعمة المناسبة، تلاحظين خلال أسابيع:

تحسن ملمس البشرة

اختفاء القشور تدريجيًا

زيادة النعومة والمرونة

تأخر ظهور التجاعيد

نضارة طبيعية بدون إفراط في مستحضرات التجميل

