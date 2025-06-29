ترطيب البشرة من خطوات العناية بالبشرة المهمة التى يجب أن تتم بشكل يومى حفاظا على رطوبتها مايؤخر ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارتها وجمالها وشبابها.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات المرطبة فقط بل من خلال شرب الماء الوفير يوميا وتطبيق الوصفات الطبيعية التى ترطب البشرة بعمق وتعزز من نضارتها.

قناع التين والعسل لترطيب البشرة بعمق

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع التين والعسل لترطيب البشرة بعمق وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ثمرة تين طازجة وناضجة

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها التين ونهرسه جيدا بالشوكة حتى نحصل على معجون ناعم متجانس.

ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نفرد القناع على الوجه فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل اختباره أولا على جزء صغير من الجلد لتجنب أي تحسس.

المواظبة على هذا القناع ينقى البشرة ويجعلها صافية وأكثر نضارة وحيوية وشباب.

فوائد التين للبشرة

والتين من الفاكهة المهمة للبشرة لأنه غني بالماء والفيتامينات، ويمكن استخدامه في أقنعة طبيعية لترطيب البشرة ومنحها نعومة ونضارة، ومضادات الأكسدة في التين تحارب الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والبقع الداكنة، مما يساعد في تأخير علامات التقدم في السن، كما أن خصائص التين المضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد في تقليل البثور والاحمرار الناتج عن حب الشباب.

قناع التين والعسل لترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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