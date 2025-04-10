ترطيب البشرة من الأمور التى يجب المواظبة عليها يوميا للحفاظ على شباب البشرة، والترطيب يجب أن يكون من خلال الوصفات الطبيعية وليس الكريمات فقط.

وتعتبر زبدة الشيا من المكونات الطبيعية التى لها فوائد عظيمة على البشرة ولكن تجهل العديد من الفتيات طرق استخدامها على البشرة.

قناع زبد الشيا لترطيب البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة وحمايتها من الشيخوخة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام (غير المكررة)

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز (اختياري)

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي (للبشرة المعرضة لحب الشباب)

الطريقة:

في وعاء صغير، ذوّبى زبدة الشيا بلطف على حمام مائي حتى تصبح سائلة قليلًا.

اضيفي الزيوت الأخرى وامزجى المكونات جيدًا.

اتركى الخليط ليبرد قليلًا ثم ضعيه على وجه نظيف وجاف.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اشطي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يُفضل استخدام القناع 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

إذا كانت بشرتك دهنية جدًا، يُفضل استخدام كمية صغيرة وتجنب خلط زبدة الشيا مع زيوت ثقيلة.

قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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