الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة وحمايتها من الشيخوخة

ترطيب البشرة
ترطيب البشرة

ترطيب البشرة من الأمور التى يجب المواظبة عليها يوميا للحفاظ على شباب البشرة، والترطيب يجب أن يكون من خلال الوصفات الطبيعية وليس الكريمات فقط.

وتعتبر زبدة الشيا من المكونات الطبيعية التى لها فوائد عظيمة على البشرة ولكن تجهل العديد من الفتيات طرق استخدامها على البشرة.

قناع زبد الشيا لترطيب البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة وحمايتها من الشيخوخة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام (غير المكررة)

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز (اختياري)

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي (للبشرة المعرضة لحب الشباب)

الطريقة:

  • في وعاء صغير، ذوّبى زبدة الشيا بلطف على حمام مائي حتى تصبح سائلة قليلًا.
  • اضيفي الزيوت الأخرى وامزجى المكونات جيدًا.
  • اتركى الخليط ليبرد قليلًا ثم ضعيه على وجه نظيف وجاف.
  • اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • اشطي  وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  • يُفضل استخدام القناع 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
  • إذا كانت بشرتك دهنية جدًا، يُفضل استخدام كمية صغيرة وتجنب خلط زبدة الشيا مع زيوت ثقيلة.
قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة 
قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

txt

البنجر والزنجبيل، مشروب سحري يقوي المناعة ويساعد في الحصول على بشرة مشرقة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترطيب البشرة زبدة الشيا قناع زبدة الشيا لترطيب البشرة العناية بالبشرة جمال البشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أفضل وصفات طبيعية لحماية بشرتك من التجاعيد المبكرة

استعدي لشهر رمضان بجلسات منزلية لترطيب بشرتك وجسمك

الشاي الأخضر، لشباب بشرتك وحمايتها من الالتهابات وحب الشباب

اصنعيه بنفسك، السيروم سر جمال بشرتك وحمايتها من الجفاف

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

شكوي جديده ضد الزمالك في الفيفا بطلها مدير فني سابق ...تعرف علي التفاصيل

سيرك عالمي اقتصادي وسياسي، توفيق عكاشة يكشف تجهيز ترامب لحدث عالمي قادم

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية يكشف تفاصيل لقائه بمحافظ المنوفية

6 ملايين جنيه وإصابة 5 عمال، خسائر حريق مصنع القطن بالغربية (صور)

منوعات

المزيد

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية