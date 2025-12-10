أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق.. صرف 850 ألف جنيه جوائز تشجيعية للمشاركين بالمسابقة العالمية للقرآن.. وتوجيه عاجل من الحكومة للرد علي الشائعات

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف جوائز تشجيعية قدرها 850 ألف جنيه للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ32 تقديرا لجهودهم ومشاركتهم المتميزة في حفظ وتلاوة كتاب الله، ودعمًا للموهوبين في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إنني أقف اليوم بغاية الفخر والسعادة والشموخ بالله ورسوله ثم بعزة وطني العظيم ثانيا، حيث تشرفت بإدارة المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنعقد برعاية الرئيس السيسي حيث عقدت المسابقة بإجادة وانتهت بخاتمة من السعادة، وها أنا أقف معتزا بهذه المسابقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر توجيهات واضحة إلى المكاتب الإعلامية في الوزارات وإلى الوزراء أنفسهم بضرورة الرد على الشائعات فور ظهورها، وعدم ترك أي معلومة مضللة تتداول دون تصحيح سريع وحاسم، مؤكدًا أن هذا النهج بات ضرورة لحماية الرأي العام من الأخبار الكاذبة.

قانون لصانعي المحتوى.. وآليات للتعامل مع التضليل عبر السوشيال ميديا

وفي ما يتعلق بصانعي المحتوى ومروّجي الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن هناك قانونًا ينظم هذا المجال بالفعل، لكن الأهم – بحسب تعبيره – هو وجود آليات فعّالة للتعامل مع الشائعات ومواجهة حملات التضليل، نظرًا لتأثير السوشيال ميديا السريع في تشكيل توجهات المواطنين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قامت برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الرفع المتتالي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والإجراءات التي أسهمت في تحسين المؤشرات الكلية.

التصنيف الائتماني لمصر يستقر عند مستوى B

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن تصنيف مصر الائتماني لا يزال مستقرًا عند مستوى (B)، وهو ما يمثل إشارة إيجابية إلى قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته رغم التحديات العالمية.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمتابعة مجريات اليوم الأول من التصويت في 30 دائرة أُعيدت بها الانتخابات تنفيذًا لأحكام قضائية.

وأكدت الهيئة أنها تلقت 93 شكوى خلال اليوم، بينها 13 شكوى مقدَّمة من الأحزاب السياسية، وهم حزب الجبهة الوطنية، وحزب مصر المستقبل، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب النور، وحزب المؤتمر، وتم فحصها بالكامل والرد على مقدميها، حيث تبيّن عدم صحة جزء منها، بينما تمت إزالة أسباب باقي الشكاوى وتذليل العقبات أمام مندوبي ووكلاء المرشحين لضمان سهولة أداء مهامهم.

تواصل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية، أعمالها في إجراءات معاينة أماكن إقامة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيدًا لإضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

معاينة أماكن إقامة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق والعمائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لمعاينة أماكن السكن مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم.

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأربعاء، الرحلة رقم (37) من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية، والتي تحمل علي متنها (1028) راكبًا إلي محافظة أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة.

القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاق أولى رحلات المشروع في يوليو الماضي الي (35572) راكبًا سودانيًا.

ومن المقرر وصول القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد وفقا لإجراءات التشغيل المقررة.

وتؤكد الهيئة حرصها علي تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة حتى وصولهم إلى وطنهم وذلك انطلاقًا من عمق الروابط والعلاقات التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين الشقيقين.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية غدا الخميس، والتي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ في الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

حالة الطقس غدًا الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

