السيسي يوجه بصرف 850 ألف جنيه جوائز تشجيعية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف جوائز تشجيعية قدرها 850 ألف جنيه للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ32 تقديرا لجهودهم ومشاركتهم المتميزة في حفظ وتلاوة كتاب الله، ودعمًا للموهوبين في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إنني أقف اليوم بغاية الفخر والسعادة والشموخ بالله ورسوله ثم بعزة وطني العظيم ثانيا، حيث تشرفت بإدارة المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنعقد برعاية الرئيس السيسي حيث عقدت المسابقة بإجادة وانتهت بخاتمة من السعادة، وها أنا أقف معتزا بهذه المسابقة.

وأضاف في كلمته خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: انعقدت المسابقة بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة.



