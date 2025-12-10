الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطقس السيئ يتسبب في خفض سرعة القطارات وتحذيرات من تأخيرات إضافية

قطار
قطار
18 حجم الخط

أجبرت حالة الطقس، الهيئة القومية للسكك الحديدية على إصدار تعليماتها التشغيلية بتقليل سرعة القطارات ببعص المواقع، واعتذرت  الهيئة القومية للسكك الحديدية للركاب عن تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء، والناتجة عن الطقس السيئ وأعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التهديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع  تأخيرات القطارات، اليوم، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي س"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

 أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: 

خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

 متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 75 دقيقة 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث تُعدّ مشكلة تأخر القطارات من القضايا المزمنة التي تؤرق الركاب وتتطلب حلولًا جذرية. 

ورغم الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير هذا المرفق الحيوي، والتي تشمل مشروعات تحديث الإشارات وتوريد قطارات وعربات جديدة، إلا أن تداعيات عقود من الإهمال والتقادم لا تزال تلقي بظلالها على انتظام حركة القطارات.  

وتتسبب هذه التأخيرات في إرباك جداول الركاب اليومية، وتؤثر سلبًا على مواعيد العمل والدراسة، مما يثير استياءً واسعًا بين مستخدمي القطارات الذين يعتمدون عليها كوسيلة نقل أساسية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية الهيئة القومية للسكك الحديد

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

وزير الثقافة يعلق على إدراج اليونسكو لـ”الكشري المصري” بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ2025

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads