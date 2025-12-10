الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية: تمركز المنخفض الجوي شرق البلاد وتجدد السحب الرعدية الممطرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تمركز تأثير المنخفض الجوى فى اتجاه  شرق البلاد،يصاحب ذلك تجدد السحب الرعدية الممطرة على شرق الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

الطقس السيئ يتسبب في خفض سرعة القطارات وتحذيرات من تأخيرات إضافية

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

