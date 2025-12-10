مدبولي يوجه المكاتب الإعلامية بالرد الفوري على الشائعات وملاحقة المعلومات المغلوطة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر توجيهات واضحة إلى المكاتب الإعلامية في الوزارات وإلى الوزراء أنفسهم بضرورة الرد على الشائعات فور ظهورها، وعدم ترك أي معلومة مضللة تتداول دون تصحيح سريع وحاسم، مؤكدًا أن هذا النهج بات ضرورة لحماية الرأي العام من الأخبار الكاذبة.

 

قانون لصانعي المحتوى.. وآليات للتعامل مع التضليل عبر السوشيال ميديا

وفي ما يتعلق بصانعي المحتوى ومروّجي الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن هناك قانونًا ينظم هذا المجال بالفعل، لكن الأهم – بحسب تعبيره – هو وجود آليات فعّالة للتعامل مع الشائعات ومواجهة حملات التضليل، نظرًا لتأثير السوشيال ميديا السريع في تشكيل توجهات المواطنين.

الحكومة تدعم النقد البناء وتضمن حرية الرأي

وشدد مدبولي على أن الحكومة حريصة على حرية إبداء الرأي، سواء في انتقاد السياسات الحكومية أو رئيس الوزراء نفسه، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا في مناخ يضمن حرية التعبير.

وأكد تقديره العميق لـ الصحفيين والإعلاميين ولدورهم الحيوي في نقل الحقائق وتوضيح الصورة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تتعامل معه الحكومة ليس الانتقاد، بل المعلومات المغلوطة التي قد تُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني.

