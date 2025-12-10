الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% للمرة الثانية خلال شهرين

رئيس الوزراء، فيتو
رئيس الوزراء، فيتو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قامت برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط.
 

وأشار مدبولي إلى أن هذا الرفع المتتالي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والإجراءات التي أسهمت في تحسين المؤشرات الكلية.

 

التصنيف الائتماني لمصر يستقر عند مستوى B

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن تصنيف مصر الائتماني لا يزال مستقرًا عند مستوى (B)، وهو ما يمثل إشارة إيجابية إلى قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته رغم التحديات العالمية.

الجنيه المصري يحافظ على أدائه

وأوضح مدبولي أن الجنيه المصري حافظ على أدائه واستقراره خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي ضمن رؤية تشمل دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.

مدبولى وكالة فيتش التصنيف الائتماني رئيس الوزراء مصطفي مدبولي النمو الاقتصادى

