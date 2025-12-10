الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

رويترز: اعتقال الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي

لويس آرسي
لويس آرسي
أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي.

اعتقال رئيس بوليفيا السابق

ووفقا لرويترز، قالت ماريا نيلا برادا، التي شغلت منصب وزيرة الرئاسة في عهد آرسي، في رسالة مصورة نُشرت على موقع "إكس"، إن آرسي ربما نُقل إلى سجن خارج لاباز.

 

اختلاس أموال أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن آرسي اعتُقل في إطار تحقيق في مزاعم اختلاس أموال أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس.

