لجان وزارة السياحة تواصل معاينة أماكن إقامة سكن الحجاج بالسعودية

تواصل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية، أعمالها في إجراءات معاينة أماكن إقامة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيدًا لإضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

معاينة أماكن إقامة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق والعمائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لمعاينة أماكن السكن مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم.

وتقوم لجان الوزارة أيضًا بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المُسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تقوم بإضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي لهذا العام.

إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحج السياحي على منصة نسك

كما تقوم اللجان بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحج السياحي على منصة نسك مسار ومنها تعاقدات شركات السياحة الخاصة بخدمات النقل والاعاشة والسكن من خلال شركة تقديم الخدمة السعودية، حيث تم التأكيد على كافة شركات السياحة بالالتزام بإبرام جميع التعاقدات الخاصة بذلك عبر المنصة في موعد غايته 12 يناير 2026م، مع التأكيد عليهم بعدم إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات أو دفع مبالغ مالية خارج المسار الإلكتروني السعودي. 

وتتواجد مقرات بعثة الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على النحو التالي:

-       مكة المكرمة: فندق مكارم اجياد - رقم الجوال: 00966506719982 

-       المدينة المنورة: كراون بلازا – المنطقة الجنوبية أمام متحف وبستان الصافية بوابة الحرم رقم 302  - رقم الجوال 00966505719742

 

