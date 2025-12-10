الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية غدا الخميس، والتي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ في الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

 

طقس الغد، ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار في هذه الشواطئ

أمطار غزيرة وسيول، الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس غدًا الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

