مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل في المغرب.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر | 8 مساء

مصر × جنوب إفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر | 8 مساء

أنجولا × مصر - الإثنين 29 ديسمبر | 10:30 مساء

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًّا

ويلتقي منتخب مصر وديًّا مع منتخب نيجيريا بإستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري، في ختام استعداداته لماراثون أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

