أخبار مصر

السكك الحديدية تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانين
السودانين
أطلقت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأربعاء،  الرحلة رقم (37) من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية، والتي تحمل علي متنها (1028) راكبًا إلي محافظة أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة.

 

القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين

 وبلغ  إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاق أولى رحلات المشروع  في يوليو الماضي الي (35572) راكبًا سودانيًا.
 ومن المقرر وصول القطار إلى محطة السد العالي بأسوان  في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد وفقا لإجراءات التشغيل المقررة.
وتؤكد الهيئة حرصها علي تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة حتى وصولهم إلى وطنهم  وذلك انطلاقًا من عمق الروابط والعلاقات التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين الشقيقين.

 

قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين 

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تسيير الرحلة رقم (37) لـقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين لن تكون آخر الرحلات وأن الهيئة مستمرة في تنظيم الرحلات الخاصة بنقل الاشقاء السودانيين من القاهرة إلى أسوان في إطار مشروع الخدمات التطوعية لنقل الاشقاء السودانيين الى بلادهم.

على صعيد آخر أبدى الأشقاء السودانيين رضاهم التام على الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للسكك الحديدية لهم والتيسيرات التي يحصلون عليها عبر وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للسكك الحديدية لنقلهم إلى بلادهم.

