أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تكشف توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية والمحافظات باليوم الأول للتصويت

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل توزيع الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال اليوم الأول للتصويت في الدوائر الثلاثين المُلغاه بأحكام قضائية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. 

 

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر الهيئة، لمتابعة مجريات اليوم الأول للتصويت في الدوائر الـ 30 الملغاه بأحكام قضائية، أن الشكاوى الواردة جاءت من مختلف الفئات العمرية، حيث سجلت الهيئة:

25 شكوى من مواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا،

14 شكوى من الفئة العمرية 31 إلى 40 عامًا،

22 شكوى من الفئة 41 إلى 50 عامًا،

16 شكوى من الفئة 51 إلى 60 عامًا،

3 شكاوى من مواطنين فوق 60 عامًا.

وفيما يخص النوع الاجتماعي، أوضح أن الهيئة تلقت:

71 شكوى من الذكور.

9 شكاوى من الإناث.

كما استعرض بنداري توزيع الشكاوى حسب المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات، حيث جاءت كالتالي:

المنيا: 19 شكوى

الأقصر: 15 شكوى

أسوان: 12 شكوى

سوهاج: 7 شكاوى

أسيوط: 6 شكاوى

الجيزة: 9 شكاوى

البحيرة: 9 شكاوى

الفيوم: 3 شكاوى

وأكد المدير التنفيذي أن الهيئة تنظر جميع الشكاوى بكل شفافية، وتعمل على معالجتها في حينها لضمان انضباط العملية الانتخابية وسلامة إجراءات التصويت داخل اللجان.

وأوضح أن الهيئة تواصل متابعة إجراءات تذليل كافة العقبات امام ممثلي المرشحين والمتابعين 

