الهيئة الوطنية للانتخابات: فحص 93 شكوى في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الـ30 الملغاة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمتابعة مجريات اليوم الأول من التصويت في 30 دائرة أُعيدت بها الانتخابات تنفيذًا لأحكام قضائية.

وأكدت الهيئة أنها تلقت 93 شكوى خلال اليوم، بينها 13 شكوى مقدَّمة من الأحزاب السياسية، وهم حزب الجبهة الوطنية، وحزب مصر المستقبل، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب النور، وحزب المؤتمر، وتم فحصها بالكامل والرد على مقدميها، حيث تبيّن عدم صحة جزء منها، بينما تمت إزالة أسباب باقي الشكاوى وتذليل العقبات أمام مندوبي ووكلاء المرشحين لضمان سهولة أداء مهامهم.

وأوضح المستشار أحمد بنداري أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 80 شكوى، عبارة عن:

42 شكوى تتعلق بتكدسات داخل اللجان الانتخابية، وتم الدفع بأعضاء اللجان الإضافيين لضمان سيولة حركة الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، و13 شكوى توجيه ناخبين وتم التأكد من عدم صحة تلك الشكاوى.

12 شكوى بشأن عدم السماح للمندوبين بالدخول، وجرى التحقق منها ومعالجتها فورًا، وتم التأكد من دخول كافة المندوبين وفقا للعدد المحدد قانونا.

5 شكاوى حول تأخر فتح عدد من اللجان أو منع بعض المتابعين المحليين، وتم التأكيد على فتح جميع اللجان وتمكين كافة المتابعين ووسائل الإعلام من ممارسة دورهم.

5 شكاوى تتعلق بـ رصد محاولات رشوة انتخابية، حيث تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت الهيئة على أنها تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتتعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات فور ورودها، بما يضمن نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات في جميع اللجان.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

