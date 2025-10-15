الخميس 16 أكتوبر 2025
مياه الفيوم: إحلال وتجديد شبكات قرية العدوة بالتعاون مع المجتمع المدني

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى المؤسسات الخيرية  لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم.

خدمات تقدم من خلال البرتوكول

 يستهدف الاتفاق  إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية العدوة بطول يبلغ 2000 متر وبأقطار 6 و4 بوصة، وإحلال وتجديد  محبسين قفل و3 غرف محابس، ضمن جهود الشركة لتحسين كفاءة الشبكات وتوفير مياه شرب آمنة للمواطنين، وبعد الاتفاق استمرارًا لنهج الشركة في دعم المبادرات التنموية والاجتماعية، والتعاون الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب مجانا إلى 1662 أسرة أولى بالرعاية

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية وقعت بروتوكولا لتوصيل المياه لـ 3000 منزل مجانا

وتولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماتها في القرى والمناطق المختلفة، بما يحقق استدامة الخدمة وضمان وصول مياه نظيفة لجميع المواطنين.

الفيوم الخدمات المقدمة للمواطنين المؤسسات الخيرية المبادرات التنموية بروتوكول تعاون شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي

