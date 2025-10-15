مياه الفيوم: إحلال وتجديد شبكات قرية العدوة بالتعاون مع المجتمع المدني

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى المؤسسات الخيرية لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم.

خدمات تقدم من خلال البرتوكول

يستهدف الاتفاق إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية العدوة بطول يبلغ 2000 متر وبأقطار 6 و4 بوصة، وإحلال وتجديد محبسين قفل و3 غرف محابس، ضمن جهود الشركة لتحسين كفاءة الشبكات وتوفير مياه شرب آمنة للمواطنين، وبعد الاتفاق استمرارًا لنهج الشركة في دعم المبادرات التنموية والاجتماعية، والتعاون الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماتها في القرى والمناطق المختلفة، بما يحقق استدامة الخدمة وضمان وصول مياه نظيفة لجميع المواطنين.

