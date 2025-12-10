الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 تعليمات من معهد التغذية لضمان سلامة الغذاء داخل المنازل

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
18 حجم الخط

أصدر معهد التغذية مجموعة من الإرشادات المهمة لضمان سلامة الغذاء داخل المنازل، مؤكدًا أن اتباع ممارسات بسيطة يمكن أن يحمي الأسر من العديد من الأمراض المنقولة عن طريق الطعام. 

وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

1- الاهتمام بالنظافة


شدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة غسل الأيدي جيدًا قبل التعامل مع الطعام وبعده، والحرص على تنظيف الأدوات وألواح التقطيع والأسطح بانتظام، إضافة إلى الحفاظ على نظافة المطبخ، وارتداء غطاء للشعر ومريلة أثناء تجهيز الطعام.

 

2- الفصل بين الطعام النيء والمطبوخ

أكد المعهد أهمية عدم خلط أدوات التقطيع الخاصة باللحوم مع المستخدمة للخضروات لتجنب التلوث المتبادل، مع ضرورة حفظ اللحوم النيئة في علب محكمة الغلق لمنع تسرب عصارتها إلى باقي الأطعمة داخل الثلاجة.

 

3- الطهي الجيد للأطعمة

أوصى المعهد القومي للتغذية بطهي اللحوم والدواجن والأسماك حتى تصل إلى درجات الحرارة الآمنة داخليًا، والتأكد من أن العصارة الخارجة من اللحوم ليست ذات لون وردي، لضمان القضاء على الميكروبات.

 

4- الحفاظ على الطعام في درجات الحرارة المناسبة

أوضح معهد التغذية أن المنطقة بين 5 و65 درجة مئوية تعد "منطقة خطر" لنمو الميكروبات، مؤكدًا ضرورة تبريد الطعام بسرعة إذا لم يتم استهلاكه، وتسخين الأطعمة فوق 65 درجة، وحفظ الأطعمة الباردة تحت 5 درجات مئوية، وطهي الدواجن حتى 75 درجة لضمان سلامتها.

 

5- استخدام خامات ومياه نظيفة

شدد المعهد على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، واستخدام مياه شرب نظيفة أثناء الطهي، مع غسل الخضروات والفاكهة جيدًا قبل تناولها.

اعرفى التغذية السليمة لطفلك لاعب الجمباز فى الشتاء

أكد  على أن الالتزام بهذه الإرشادات يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الأسرة ومنع الأمراض المرتبطة بالغذاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض المنقولة التغذية السليمة الخضروات والفاكهة القومي للتغذية اللحوم والدواجن اللحوم النيئة المعهد القومي للتغذية معهد التغذية نظافة المطبخ غسل الخضروات سلامة الغذاء

مواد متعلقة

بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

الصحة: أكثر من 5.8 مليون خدمة طبية في منشآت دمياط خلال 11 شهرًا

الرعاية الصحية: تشغيل أول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة بالقنطرة شرق

الصحة: تنفيذ برنامج تدريب في الإصابات الجماعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

وزير الصحة يبحث مع سفير بيلاروسيا تصنيع ألبان الأطفال محليًا

مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن عبر 32 عيادة

8 أطعمة تحقق الشبع وتعزز امتلاء المعدة لساعات طويلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكمثري باستمرار؟

الأكثر قراءة

بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

بعد عرض حلقاته الأولى، "ميدتيرم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

انتشال أتوبيس عقب انقلابه بسبب الأمطار في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads