5 تعليمات من معهد التغذية لضمان سلامة الغذاء داخل المنازل

أصدر معهد التغذية مجموعة من الإرشادات المهمة لضمان سلامة الغذاء داخل المنازل، مؤكدًا أن اتباع ممارسات بسيطة يمكن أن يحمي الأسر من العديد من الأمراض المنقولة عن طريق الطعام.

وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

1- الاهتمام بالنظافة



شدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة غسل الأيدي جيدًا قبل التعامل مع الطعام وبعده، والحرص على تنظيف الأدوات وألواح التقطيع والأسطح بانتظام، إضافة إلى الحفاظ على نظافة المطبخ، وارتداء غطاء للشعر ومريلة أثناء تجهيز الطعام.

2- الفصل بين الطعام النيء والمطبوخ

أكد المعهد أهمية عدم خلط أدوات التقطيع الخاصة باللحوم مع المستخدمة للخضروات لتجنب التلوث المتبادل، مع ضرورة حفظ اللحوم النيئة في علب محكمة الغلق لمنع تسرب عصارتها إلى باقي الأطعمة داخل الثلاجة.

3- الطهي الجيد للأطعمة

أوصى المعهد القومي للتغذية بطهي اللحوم والدواجن والأسماك حتى تصل إلى درجات الحرارة الآمنة داخليًا، والتأكد من أن العصارة الخارجة من اللحوم ليست ذات لون وردي، لضمان القضاء على الميكروبات.

4- الحفاظ على الطعام في درجات الحرارة المناسبة

أوضح معهد التغذية أن المنطقة بين 5 و65 درجة مئوية تعد "منطقة خطر" لنمو الميكروبات، مؤكدًا ضرورة تبريد الطعام بسرعة إذا لم يتم استهلاكه، وتسخين الأطعمة فوق 65 درجة، وحفظ الأطعمة الباردة تحت 5 درجات مئوية، وطهي الدواجن حتى 75 درجة لضمان سلامتها.

5- استخدام خامات ومياه نظيفة

شدد المعهد على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، واستخدام مياه شرب نظيفة أثناء الطهي، مع غسل الخضروات والفاكهة جيدًا قبل تناولها.

أكد على أن الالتزام بهذه الإرشادات يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الأسرة ومنع الأمراض المرتبطة بالغذاء.

